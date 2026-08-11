Sada celebra el Día da Xuventude 2026: Huda, Aissa, el DJ Ayman y el sadense Ale Rosende

Huda actuará en el Día da Xuventude de Sada Cedida

El viernes 14 de agosto será el Día da Xuventude de Sada, una de las citas destacadas de las celebraciones de verano, que volverá a convertir el municipio en espacio de encuentro para chicos y chicas de As Mariñas.

En esta edición, el evento, organizado por Xuventude y Cultura, apuesta por la música urbana y por un cartel que combina artistas de referencia de la escena estatal con talento sadense, con Huda y Aissa, a los que se sumarán Ayman y Ale Rosende.

Las actuaciones empezarán a las 22.30 horas con Huda, una artista madrileña de origen marroquí que se dio a conocer inicialmente como integrante del colectivo Free Sis Mafia. “A súa proposta mestura rap, sons urbanos e influencias culturais diversas, cun estilo persoal que a converteu nunha das voces máis singulares da nova escena”, explican desde Sada.

A las 23.30 será el turno de Aissa. Madrileño del 97 y con raíces en Marruecos, en su música convergen reguetón, trap, R&B y los sonidos melódicos, y a su consolidación han contribuido sus colaboraciones con Omar Montes y Rvfv. "Un dos artistas que máis medrou nos últimos anos dentro da música urbana española" y que este verano está arrasando con 'Muchacha'.

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A partir das 00.30 horas, sesión DJ a cargo de Ayman, que mantendrá la música y el ambiente hasta las 04.00.

En medio, una actuación especial: el sadense Ale Rosende. "Vinculado á nova escena urbana galega, realizará unha pequena actuación durante a noite", explica el Ayuntamiento de Sada. Porque Rosende "representa precisamente ese talento novo que desde Sada se quere apoiar e visibilizar", insisten desde Cultura y Xuventude.

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Con esta convocatoria, los responsables municipales pretenden "ofrecer á mocidade unha proposta musical actual, atractiva e de calidade, incorporando á programación municipal estilos que forman parte dos gustos e das novas tendencias musicais" y, con su apuesta por por Huda y Aissa acercan a Sada "dous artistas cunha importante proxección dentro da música urbana estatal, nunha noite que se completará coa música de Ayman e coa participación dun artista local como Ale Rosende".