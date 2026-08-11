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Sada

Sada celebra el Día da Xuventude 2026: Huda, Aissa, el DJ Ayman y el sadense Ale Rosende

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
11/08/2026 20:52
Huda actuará en el Día da Xuventude de Sada
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El viernes 14 de agosto será el Día da Xuventude de Sada, una de las citas destacadas de las celebraciones de verano, que volverá a convertir el municipio en espacio de encuentro para chicos y chicas de As Mariñas

En esta edición, el evento, organizado por Xuventude y Cultura, apuesta por la música urbana y por un cartel que combina artistas de referencia de la escena estatal con talento sadense, con Huda y Aissa, a los que se sumarán Ayman y Ale Rosende

Las actuaciones empezarán a las 22.30 horas con Huda, una artista madrileña de origen marroquí que se dio a conocer inicialmente como integrante del colectivo Free Sis Mafia. “A súa proposta mestura rap, sons urbanos e influencias culturais diversas, cun estilo persoal que a converteu nunha das voces máis singulares da nova escena”, explican desde Sada.

A las 23.30 será el turno de Aissa. Madrileño del 97 y con raíces en Marruecos, en su música convergen reguetón, trap, R&B y los sonidos melódicos, y a su consolidación han contribuido sus colaboraciones con Omar Montes y Rvfv. "Un dos artistas que máis medrou nos últimos anos dentro da música urbana española" y que este verano está arrasando con 'Muchacha'.

Aissa también estará el día 14 de Sada
Aissa también estará el día 14 de Sada
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A partir das 00.30 horas, sesión DJ a cargo de Ayman, que mantendrá la música y el ambiente hasta las 04.00. 

En medio, una actuación especial: el sadense Ale Rosende. "Vinculado á nova escena urbana galega, realizará unha pequena actuación durante a noite", explica el Ayuntamiento de Sada. Porque Rosende "representa precisamente ese talento novo que desde Sada se quere apoiar e visibilizar", insisten desde Cultura y Xuventude.

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Con esta convocatoria, los responsables municipales pretenden "ofrecer á mocidade unha proposta musical actual, atractiva e de calidade, incorporando á programación municipal estilos que forman parte dos gustos e das novas tendencias musicais" y, con su apuesta por por Huda y Aissa acercan a Sada "dous artistas cunha importante proxección dentro da música urbana estatal, nunha noite que se completará coa música de Ayman e coa participación dun artista local como Ale Rosende". 

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