La hostelería podrá abrir con horario ampliado durante la celebración de las Festas de Sada

Sada regresó al pasado con una fiesta llena de espectáculos, música y artesanía Concello de Sada

Después de la celebración del evento modernista y ante la inauguración de las Festas de Sada 2026, los responsables municipales anunciaron que, “entendendo beneficiosa a ampliación do horario de peche dos establecementos e locais de hostalería durante dita celebración”, se autoriza la ampliación del cierre un “máximo de dúas horas a todos os establecementos de hostalería e ocio do municipio” hasta el día 19.