Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

La hostelería podrá abrir con horario ampliado durante la celebración de las Festas de Sada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
10/08/2026 15:22
La localidad regresó al pasado con una fiesta llena de espectáculos, música y artesanía
Sada regresó al pasado con una fiesta llena de espectáculos, música y artesanía
Concello de Sada
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Después de la celebración del evento modernista y ante la inauguración de las Festas de Sada 2026, los responsables municipales anunciaron que, “entendendo beneficiosa a ampliación do horario de peche dos establecementos e locais de hostalería durante dita celebración”, se autoriza la ampliación del cierre un “máximo de dúas horas a todos os establecementos de hostalería e ocio do municipio” hasta el día 19.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA Aragón), Javier Sánchez, y su mujer han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste (Zaragoza). EFE/Toni Galan

Detenidos la hija y su pareja por la muerte del exsecretario de UAGA de Aragón y su mujer
EFE
Una vista de la masa forestal arrasada por el incendio forestal de Niebla (Huelva)

El incendio de Niebla (Huelva) supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro
EFE
La directora general de Salúd Pública, Carmen Durán, este viernes en rueda de prensa

El franco-argentino contagiado de Hantavirus que permanecía aislado en Galicia recibe el alta con PCR negativa
Europa Press
Restos de vehículos calcinados en el municipio almeriense de Bédar

Ocho familias de los catorce muertos en el fuego mortal de Los Gallardos ejercen la acusación
EFE