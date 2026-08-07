La Guardia Civil pide prudencia en Sada a la espera de conocer el resultado de la autopsia del bebé hallado muerto en una vivienda

Hospital Universitario de A Coruña, donde se practicará la autopsia al neonato EC

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de un bebé recién nacido cuyo cuerpo fue localizado en el interior de una vivienda del municipio de Sada. Con todo, desde el Cuerpo apelan a la prudencia en estos trabajos hasta que no se conozcan pruebas periciales, como la autopsia.

La actuación se inició tras una comunicación recibida desde el hospital de A Coruña sobre el caso de una mujer que presentaba una grave hemorragia. Tras el aviso, la Guardia Civil localizó el cuerpo sin vida del bebé en un domicilio de la localidad sadense. Los agentes activaron entonces el protocolo, de la mano de la Autoridad Judicial y el médico forense, quienes ordenaron el levantamiento del cadáver y su traslado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, donde se le practicará la correspondiente autopsia.

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Las diligencias, explican desde la Guardia Civil, han sido asumidas por el Equipo Territorial de Policía Judicial del Cuerpo, que continúa con la investigación para determinar con exactitud las circunstancias de los hechos.

Mientras tanto, la Guardia Civil ha querido realizar este viernes un llamamiento expreso a la responsabilidad y a la prudencia en la difusión de cualquier información relacionada con este suceso. "En estos momentos no se dispone de los resultados de la autopsia, una prueba pericial que será determinante para esclarecer lo ocurrido y cuyas conclusiones previsiblemente no estarán disponibles hasta dentro de varias semanas. Hasta entonces, cualquier hipótesis o especulación carece de respaldo pericial y puede generar un grave perjuicio para la investigación, así como para las personas afectadas", apelan desde la Guardia Civil.

Del mismo modo, y dado que los hechos se producen en una localidad de reducidas dimensiones, la Guardia Civil solicita "un especial respeto hacia la intimidad de las familias implicadas, evitando la difusión de rumores, conjeturas o datos que puedan facilitar su identificación".