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Sada

Hallan muerto a un recién nacido en Sada tras ir la madre al hospital negando el embarazo

Efe
05/08/2026 13:49
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac
EC
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La Guardia Civil investiga la muerte de un recién nacido encontrado en un domicilio de Sada (A Coruña) después de que su madre fuese a urgencias con un fuerte sangrado, aunque negó haber estado embarazada, informan a EFE fuentes jurídicas.

La mujer ingresó en urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña a finales de julio con una importante hemorragia íntima.

El personal sanitario lo vinculó con un embarazo, aunque ella negó haber estado encinta, si bien se detectó un cordón umbilical.

Se valoró una cesárea de urgencia, aunque instantes después se comprobó que su útero solo contenía los restos de la placenta, que fue extraída antes de tratar a la mujer por la fuerte pérdida de sangre.

Ante la ausencia del recién nacido y la negativa de la madre, el personal sanitario alertó a la Guardia Civil, que se dirigió de inmediato al domicilio de la mujer, en Sada.

Allí los agentes encontraron al recién nacido, que ya había fallecido, por lo que empezaron las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

Ahora la autopsia debe determinar si el bebé nació sin vida o murió después de su nacimiento, de cara a determinar posibles responsabilidades penales.

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