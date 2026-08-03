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Sada

El colectivo Memoria de Sada será el encargado de inaugurar de manera oficial las celebraciones de San Roque

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
03/08/2026 18:28
Memorias de Sada
Memorias de Sada
Cedida
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La exposición Memoria de Sada abrirá mañana en la Casa da Cultura Pintor Lloréns con una edición especial dedicada al Globo de Sada. Unas 250 imágenes para redescubrir la historia del municipio, 120 inéditas y con una sección específica sobre el aerostato que entre 1955 y 1962 elevaron desde el campanario de la Capilla de San Roque

Además, como reconocimiento a su extraordinaria tarea de recuperación y conservación de la memoria gráfica sadense, el colectivo Memoria de Sada será el encargado de pronunciar el pregón de las Festas de Sada 2026, el día 15 de agosto a las 20.15. 

La muestra, una cita consolidada el calendario cultural del municipio, podrá visitarse hasta el día 28 de agosto, de lunes a viernes en horario de 08.30 a 14.30. 

"A mostra reúne nesta edición 250 fotografías, das cales 120 se expoñen por primeira vez, ampliando un dos arquivos fotográficos máis importantes de Sada grazas ás achegas realizadas pola veciñanza ao longo dos últimos anos", explican desde el Gobierno de Benito Portela. 

Como novedad destacada, se incorpora una sección monográfica dedicada a uno de los símbolos más representativos de las celebraciones de verano: el Globo de Sada. "A través dunha selección de imaxes históricas, os visitantes poderán percorrer a evolución desta tradición desde 1955, recuperando momentos e lembranzas que forman parte da memoria colectiva dos sadenses", indican desde Sada.

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Memoria de Sada nació en 2012 durante un curso de informática impartido por Víctor González. Así, "co obxectivo de recompilar, conservar e difundir o patrimonio fotográfico do municipio", comenzó a desarrollarse una iniciativa que en estos catorce años ha emocionado a vecinos y visitantes y, sobre todo, a muchos emigrantes que, cada verano, regresan a su tierra natal para disfrutar de las vacaciones, sobre todo desde América del Sur y desde los Estados Unidos.  

"Desde entón, o proxecto converteuse nun auténtico arquivo colaborativo, no que centos de veciños e veciñas contribuíron coa cesión de fotografías familiares que permiten reconstruír a historia social, cultural e urbana de Sada" y, en la actualidad, "o seu fondo documental reúne milleiros de imaxes e constitúe unha referencia imprescindible para coñecer a evolución da vila", explica el Ayuntamiento de Sada. 

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Esta decimotercera edición confirma el éxito de una iniciativa que sigue creciendo "grazas ao compromiso do colectivo e á colaboración cidadá" y a que ofrece un recorrido emocionante a través de escenas de la vida cotidiana, de los eventos, las estampas y los oficios que, de una manera o de otra, configuran la identidad de Sada

Con la elección de este colectivo para encargado de abrir las celebraciones de San Roque, el muncipio sadense quiere rendir "unha homenaxe ao seu compromiso coa preservación da memoria e do patrimonio histórico de Sada". 

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Memorias de Sada

El colectivo Memoria de Sada será el encargado de inaugurar de manera oficial las celebraciones de San Roque
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