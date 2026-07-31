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Sada

Sada retrocede un siglo para revivir la 'Belle Epoque' con su Feira Modernista

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/07/2026 20:51
La Feria Modernista de Sada comienza este viernes con el Mercado Modernista y estará hasta el domingo, cuando habrá paseos turísticos en autobús de época, con salidas periódicas desde la marquesina modernista
Un grupo de participantes en el evento
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Sada retrocede este fin de semana más de cien años con su Feira Modernista, que hasta el domingo ofrece mercado de artesanía y un amplio abanico de espectáculos callejeros, circo y música. 

Habrá paseos en autobús histórico y en la jornada de este sábado también un globo aerostático, todo para recrear el ambiente de la Belle Epoque. 

Galería

Así es la Feria Modernista de Sada

La Feria Modernista de Sada comienza este viernes con el Mercado Modernista y estará hasta el domingo, cuando habrá paseos turísticos en autobús de época, con salidas periódicas desde la marquesina modernistaVer más imágenes

"Hai quince anos que Sada decidiu recuperar unha das etapas máis brillantes da súa historia. Durante unha fin de semana, as rúas da vila transfórmanse nun escenario de principios do século XX onde a arquitectura modernista, a música, o teatro, a danza e a cultura volven cobrar vida", explica el Ayuntamiento.

Programación

Viernes 31

17:00 Mercado Modernista. 

18:00 Henriko, o Feiticeiro. 

19:00 Conferencia Centro Gallego de La Habana. 

20:00 Tachán (Inventi Teatro). 

22:00 Concerto Mery Lafuente. 

Sábado 1 

12:00-23:00 Mercado Modernista. 

12:00 Ruta Modernista por el centro + Don Gelati. 

13:00 Danza (Carmen López). 

15:30-21:00 Pintura rápida. 

18:00 Ruta Modernista en Fontán + Flash. 

19:00 Bautismo aéreo en globo (si el tiempo lo permite). 

19:30 Pasacalles con Pizarracleta. 

21:00 Manu Gómez New Orleans Band. 

22:30 Proyección de imágenes históricas. 

23:00 Hot Chocolates. 

Domingo 2

12:00-22:00 Mercado Modernista. 

12:00-14:00 Paseos en autobús de época. 

12:00 Ghop. 

13:00 Danza (Sadanza). 

14:00 Picnic popular. 

17:00-20:00 Paseos en autobús de época. 

18:00 Alquimia con el Mago Teto. 

19:00 Música con la St. James Dixie Band + talleres modernistas. 

19:30 Taller de baile con Swing On School + teatro Melocotón en Chicago. 

21:00 Concerto de clausura con Billie Holiday's SongBook by Marian Ledesma.

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