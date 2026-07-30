Portela valora la sentencia de la Audiencia Nacional sobre La Terraza: "É un dos símbolos de Sada e todos debemos estar á altura”

Imagen de La Terraza de Sada ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ayuntamiento de Sada acaba de valorar la sentencia de la Audiencia Nacional que confirma la decisión do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de no prorrogar la concesión administrativa sobre los terrenos de dominio público marítimo-terrestre ocupados por La Terraza. Una resolución que desestima el recurso de los ex concesionarios y señala que no existe derecho a alargar una concesión iniciada en 1922.

Para los responsables municipales, "este pronunciamento avala a posición que o Concello de Sada vén defendendo desde hai anos: a concesión estaba extinguida, correspondíalle á Administración do Estado decidir sobre o futuro das instalacións e a prioridade das administracións debía ser garantir a conservación, rehabilitación e posta en valor da Terraza".

En este sentido, el alcalde sadense considera que "a sentenza avala o que o Concello de Sada leva anos defendendo: a concesión non podía prolongarse indefinidamente e o futuro da Terraza debe construírse desde o interese xeral, a protección do patrimonio e a colaboración entre administracións”, asegura Benito Portela.

“A Terraza -añade- forma parte da memoria colectiva, da paisaxe e da identidade de Sada" y "queremos recuperala, rehabilitala e devolvela á cidadanía como un espazo público, vivo e plenamente integrado na actividade social e cultural do municipio", indica el mandatario municipal antes de insistir en que "é un dos grandes símbolos de Sada e todas as administracións debemos estar á altura do seu valor”, apostilla Portela.

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En 2018, el Ayuntamiento de Sada presentó alegaciones en el expediente de prórroga advirtiendo de que se superara el plazo máximo legal de la concesión y, posteriormente, reclamó en distintas ocasiones la colaboración del Gobierno del Estado y de la Xunta para elaborar un plan integral de conservación, afrontar la rehabilitación del edificio y definir un modelo estable de uso y de gestión pública para La Terraza.

Después, en 2022, el alcalde solicitó formalmente una reunión a las administraciones estatal e autonómica "para abordar o futuro do inmoble" defendiendo entonces "que a titularidade e a xestión públicas ofrecían as mellores garantías para protexer o Ben de Interese Cultural e poñelo ao servizo da cidadanía", indica el Gobierno de Sada.

Más tarde, la Demarcación de Costas en Galicia inició el expediente para declarar innecesarios para el dominio público marítimo-terrestre los terrenos sobre los que se asienta La Terraza, como paso previo a su desafectación y a la eventual cesión al Ayuntamiento de Sada. "O Goberno de Sada levou esta cuestión ao Pleno en dúas ocasións, pero as propostas foron rexeitadas pola oposición", aclaran desde del equipo de Portela.

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Por eso, ahora consideran que la sentencia de la Audiencia Nacional "reforza aquela liña de traballo e confirma que non existía un dereito a manter indefinidamente a explotación privada mediante a prórroga da concesión", si bien aclaran que "a resolución non supón, porén, que A Terraza pase automaticamente a ser titularidade municipal, nin decide directamente o seu futuro uso", sino que es a la Administración del Estado a quien corresponde adoptar las decisiones oportunas una vez que acabe el recorrido en los tribunales, "xa que a sentenza aínda pode ser obxecto dun recurso de casación ante o Tribunal Supremo", indica el Ayuntamiento de Sada.

"O Concello de Sada actuará con prudencia e respecto aos procedementos pendentes, pero manterá unha posición activa" y sus responsables solicitarán información a Transición Ecológica sobre la situación del expediente, al tiempo que reiterará su disposición a colaborar para avanzar en la desafectación de los terrenos, en su eventual cesión y en la recuperación del edificio de La Terraza.

En el actual ordenamiento municipal está calificada como "equipamento sociocultural público" y los dirigentes sadenses defienden que "o edificio debe converterse nun espazo vivo e aberto á cidadanía, compatible cos seus valores patrimoniais e cos usos culturais, sociais, hostaleiros e de lecer recollidos no decreto de declaración como BIC"