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Sada

César de Centi abre el nuevo ciclo de música de Sada: 'Sons da Real Fonte'

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
30/07/2026 17:14
César de Centi
Archivo El Ideal Gallego
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La Asociación de Vecinos de la Calle de la Obra inauguran la época estival con la organización de tres conciertos acústicos con el 'Sons da Real Fonte'.

La cita inaugural será este sábado a las 18.00 horas en los terrenos en los que la entidad vecinal desarrolla algunas de sus actividades, ubicada enfrente de El Chiringuito de Sada. 

El ciclo lo abrirá el cantautor César de Centi, quien presentará su último  disco, en el que cuenta con la colaboración especial de Ismael Serrano

El sábado día 8 actuará, Bea, 'A de Estrella', y el día 15 la agrupación de guitarras de la Asociación Son D' A Ponte'.

Más allá de la oferta musical, el nombre escogido para el ciclo nace de una firme reivindicación patrimonial pues en la finca donde se celebrarán los conciertos se conserva el único resto arqueológico en pie de la antigua Real Fábrica de Jarcia y Lona de Sada, una de las dos fuentes catalogadas originalmente en el inventario de la fábrica: "Queremos poner en valor un elemento clave de nuestra historia, dimos a conocer la existencia de esta fuente al departamento de Historia Moderna de la USC y a la propia Xunta de Galicia al presentar alegaciones al catálogo de Bienes de Interés Cultural (BIC) del Litoral", comentan desde La Obra.

Con todo, aunque las alegaciones se aprobaron, quedó olvidada en el catálogo final y, con esta iniciativa, la entidad vecinal invita a toda la ciudadanía a disfrutar de la música en directo al aire libre y a apoyar la conservación de la memoria histórica de Sada.

Feira Modernista de Sada

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