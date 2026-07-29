Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Rechazan prorrogar la concesión de la gestión de la Terraza de Sada

Fran Moar
Fran Moar
29/07/2026 18:28
Imagen actual de la Terraza de Sada
Imagen actual de la Terraza de Sada
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Casualidad o no la feria modernista de Sada tiene otro aliciente más y precisamente es el objeto que centra el programa de actividades: la Terraza. La Audiencia Nacional, a través de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, rechazó prorrogar la cesión del emblemático inmueble a sus actuales gestores. El alto tribunal, en sentencia fechada el 15 de mayo de este año, desestima el recurso presentado contra la resolución del Ministerio de Transición Ecológica denegatoria de la prórroga de la concesión otorgada, en julio de 1922, para la ocupación de "terrenos de dominio público marítimo-terrestre, con destino a kiosko de madera y cristal destinado a venta pública de refrescos y licores denominado 'La Terraza' frente a la playa de Sada".

La sentencia impone los costes del recurso a los propios recurrentes, aunque establece que es susceptible de recurso de casación que deberá presentarse ante la Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un reservado de The Clab, durante una fiesta cubana

El reservado más caro de A Coruña: 1.000 euros, vodka premium y bombones
Guillermo Parga
El ideal gallego

O Castrillón convoca a su XVII Concurso de Tortilla Española
Redacción
Imagen actual de la Terraza de Sada

Rechazan prorrogar la concesión de la gestión de la Terraza de Sada
Fran Moar
El ideal gallego

El mapa estatal de buses reduce de 44 a 30 las rutas con parada en Galicia
Europa Press