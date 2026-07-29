Rechazan prorrogar la concesión de la gestión de la Terraza de Sada

Imagen actual de la Terraza de Sada ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Casualidad o no la feria modernista de Sada tiene otro aliciente más y precisamente es el objeto que centra el programa de actividades: la Terraza. La Audiencia Nacional, a través de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, rechazó prorrogar la cesión del emblemático inmueble a sus actuales gestores. El alto tribunal, en sentencia fechada el 15 de mayo de este año, desestima el recurso presentado contra la resolución del Ministerio de Transición Ecológica denegatoria de la prórroga de la concesión otorgada, en julio de 1922, para la ocupación de "terrenos de dominio público marítimo-terrestre, con destino a kiosko de madera y cristal destinado a venta pública de refrescos y licores denominado 'La Terraza' frente a la playa de Sada".

La sentencia impone los costes del recurso a los propios recurrentes, aunque establece que es susceptible de recurso de casación que deberá presentarse ante la Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación.