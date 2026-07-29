Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

La Justicia ordena registrar Meirás a nombre de la Administración del Estado

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
29/07/2026 14:13
Pazo de MeirásSada.- El pazo de Meirás abre sus jardines al público general, con mñas de 300 solicitudesAlgunos de los primeros visitantes del inmueble, ayer
Pazo de Meirás
Quintana
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Juzgado de Primera Instancia  1 de A Coruña ha ordenado inscribir el Pazo de Meirás, en Sada , a nombre de la Administración del Estado tras dejar de ser propiedad de los Franco.

El fallo del 28 de julio está dirigido al Registro de la Propiedad de Betanzos para ejecutar definitivamente la sentencia del caso Meirás.

Así, el inmueble estará registrado a nombre del Estado y no de los herederos de Francisco Franco.

La inscripción no afecta solo al edificio principal, sino a la agrupación de todas las fincas registrales que conforman As Torres de Meirás, incluidas las edificaciones existentes.

Pazo de MeirásSada.- El pazo de Meirás abre sus jardines al público general, con mñas de 300 solicitudesAlgunos de los primeros visitantes del inmueble, ayer

Denuncian que el Gobierno impide ver el interior del pazo de Meirás mientras que los herederos de Franco sí lo permitían

Más información

El auto, que ordena "la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias", es recurrible en el plazo de cinco días desde su notificación.

Esta orden llega después de que el Tribunal Supremo decidiese por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás, con lo que se puso fin a un litigio que comenzó en 2019.

Sada celebra una sentencia histórica: "O pazo de Meirás é do pobo"

Más información

El Ayuntamiento de Sada remitió un comunicado en el que celebra "a dilixencia de ordenación coñecida no día de hoxe" porque "esta actuación dá cumprimento ao reclamado" desde el municipio sadense en marzo, tras la sentencia del Tribunal Supremo. 

"Non se trata, polo tanto, dunha nova resolución sobre a propiedade do pazo, senón da execución rexistral daquela sentenza firme e da culminación dunha conquista histórica da cidadanía", indican desde el Gobierno de Benito Portela.

Una vez resuelta definitivamente la titularidad, tanto en el ámbito judicial como en el registral, para el Ayuntamiento de Sada es el momento de "abrir unha nova etapa centrada na apertura completa e estable do inmoble e na definición do seu uso público" pero, para avanzar en esa dirección, urge que la Administración General del Estado, "active de maneira efectiva o protocolo de colaboración interadministrativa" con la intención de !artellar unha actuación coordinada que permita recuperar o conxunto, garantir a súa conservación e o seu mantemento e poñelo plenamente ao servizo da cidadanía".

En este sentido, el Ayuntamiento de Sada reitera que seguirá defendiendo que Meirás se convierta "nun verdadeiro espazo de memoria democrática no que se expliquen con rigor o espolio do pazo, a represión da ditadura e a loita cidadá pola recuperación do patrimonio público", si bien este uso deberá compatibilizarse con la recuperación y divulgación de la vida, la obra e ingente herencia cultural de Emilia Pardo Bazán.

Los responsables municipales sostienen que Sada, por su "papel histórico neste proceso e por ser o municipio no que se atopa o pazo", debe contar con voz propia y tener una participación efectiva en las decisiones sobre la futura gestión de Meirás. 

"O reto que temos agora por diante é conseguir que esta vitoria xudicial e democrática se traduza nun pazo plenamente público, aberto e digno da súa historia. Meirás debe converterse nunha referencia mundial da dignidade democrática", apostilló el alcalde, Benito Portela.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Dispositivo para rescatar una ballena en Sabón

Reflota el cuerpo de la ballena varada en Arteixo y Salvamento la arrastra mar adentro
EP
Kate Clover volverá a actuar en la Mardi Gras en septiembre

La Mardi Gras bate su récord de conciertos en una temporada
Redacción
El ideal gallego

The Rapants, Treixadura, Luar na Lubre y Radio Cos tocarán en el Guísamo Folk
Redacción
Obras de urbanización que realiza Inditex en Sabón

Inditex recibe el permiso para avanzar en unas obras eléctricas en su sede central
Iván Aguiar