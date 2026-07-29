La Justicia ordena registrar Meirás a nombre de la Administración del Estado

Pazo de Meirás Quintana

El Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña ha ordenado inscribir el Pazo de Meirás, en Sada , a nombre de la Administración del Estado tras dejar de ser propiedad de los Franco.

El fallo del 28 de julio está dirigido al Registro de la Propiedad de Betanzos para ejecutar definitivamente la sentencia del caso Meirás.

Así, el inmueble estará registrado a nombre del Estado y no de los herederos de Francisco Franco.

La inscripción no afecta solo al edificio principal, sino a la agrupación de todas las fincas registrales que conforman As Torres de Meirás, incluidas las edificaciones existentes.

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El auto, que ordena "la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias", es recurrible en el plazo de cinco días desde su notificación.

Esta orden llega después de que el Tribunal Supremo decidiese por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás, con lo que se puso fin a un litigio que comenzó en 2019.

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El Ayuntamiento de Sada remitió un comunicado en el que celebra "a dilixencia de ordenación coñecida no día de hoxe" porque "esta actuación dá cumprimento ao reclamado" desde el municipio sadense en marzo, tras la sentencia del Tribunal Supremo.

"Non se trata, polo tanto, dunha nova resolución sobre a propiedade do pazo, senón da execución rexistral daquela sentenza firme e da culminación dunha conquista histórica da cidadanía", indican desde el Gobierno de Benito Portela.

Una vez resuelta definitivamente la titularidad, tanto en el ámbito judicial como en el registral, para el Ayuntamiento de Sada es el momento de "abrir unha nova etapa centrada na apertura completa e estable do inmoble e na definición do seu uso público" pero, para avanzar en esa dirección, urge que la Administración General del Estado, "active de maneira efectiva o protocolo de colaboración interadministrativa" con la intención de !artellar unha actuación coordinada que permita recuperar o conxunto, garantir a súa conservación e o seu mantemento e poñelo plenamente ao servizo da cidadanía".

En este sentido, el Ayuntamiento de Sada reitera que seguirá defendiendo que Meirás se convierta "nun verdadeiro espazo de memoria democrática no que se expliquen con rigor o espolio do pazo, a represión da ditadura e a loita cidadá pola recuperación do patrimonio público", si bien este uso deberá compatibilizarse con la recuperación y divulgación de la vida, la obra e ingente herencia cultural de Emilia Pardo Bazán.

Los responsables municipales sostienen que Sada, por su "papel histórico neste proceso e por ser o municipio no que se atopa o pazo", debe contar con voz propia y tener una participación efectiva en las decisiones sobre la futura gestión de Meirás.

"O reto que temos agora por diante é conseguir que esta vitoria xudicial e democrática se traduza nun pazo plenamente público, aberto e digno da súa historia. Meirás debe converterse nunha referencia mundial da dignidade democrática", apostilló el alcalde, Benito Portela.