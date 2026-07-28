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Sada

Denuncian que el Gobierno impide ver el interior del pazo de Meirás mientras que los herederos de Franco sí lo permitían

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña critica el incumplimiento del régimen de visitas

Efe
28/07/2026 11:35
Pazo de MeirásSada.- El pazo de Meirás abre sus jardines al público general, con mñas de 300 solicitudesAlgunos de los primeros visitantes del inmueble, ayer
El Pazo de Meirás, en Sada
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La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña denuncia el incumplimiento del régimen de visitas en el Pazo de Meirás en Sada.

La CRMH ha informado en un comunicado de que ha denunciado ante la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia el “incumplimiento sistemático y constante” por parte de la Administración General del Estado (como propietario a todos los efectos) del régimen de visitas que establece la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia.

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Recuerdan que actualmente “es imposible acceder a las estancias interiores de los edificios”, lo que contrasta con la etapa anterior, en la que los herederos del dictador Franco eran los propietarios formales de este bien y sí permitían el paso.

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La CRMH insiste en que “el Pazo de Meirás debería funcionar ya como un bien en el que el acceso fuera normal y amplio, y en el que deberían existir actividades definidas para el disfrute público”.

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Así, reclaman que se reformulen y convoquen las comisiones de trabajo previstas en el protocolo que el Gobierno del Estado impulsó y firmó en el Pazo de Meirás en el año 2021 para “avanzar en la normalización democrática, convirtiendo Meirás en un verdadero espacio de memoria”. 

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