Aspace vuelve a la época romana con su XII Arde Aspacecus

Participantes en el evento CEDIDA

Aspace Coruña celebró su XII Arde Aspacecus, cita en la que los usuarios vuelven a la época romana con una amplia programación de actividades lúdicas y culturales.

Todas las personas con parálisis cerebral y el personal de la asociación se pusieron sus mejores atuendos para recrear el ambiente romano, explican desde la entidad ubicada en Sada. Por la mañana tuvo lugar una gran feria con puestos de pulseras, tatuajes, tiro con arco, hierbas medicinales, tarta de queso y mermelada de uva, además de un photocall.

Momentos de la fiesta Arde Aspacecus CEDIDA

Momentos de la fiesta Arde Aspacecus CEDIDA

Ya por la tarde, el evento continuó con música y una gran merienda al aire libre, en la que no faltaron los crepes y unos batidos de melón y sandía que triunfaron entre los asistentes, detalla la agrupación.

Uno de los participantes en el Arde Aspacecus CEDIDA

El primer exoesqueleto para evitar que los cuidadores se lesionen la espalda da sus primeros pasos en A Coruña Más información