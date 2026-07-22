Sada se viste para la Modernista con 45 diseños inspirados en La Terraza

Soportes de la Feira Modernista de Sada en la calle Oza dos Ríos German Barreiros

Con entusiasmo, colaboración y soportes inspirados en las vidrieras de La Terraza. Así se conciencian los sadenses de la inminencia de la XV Feira Modernista de Sada. Entre adornos, vestidos y escenarios recuperados de los ‘Locos Años 20’.

El municipio habilitará este miércoles un espacio en la calle Linares Rivas para distribuir las últimas unidades de las estructuras metálicas que se estrenaron en 2025 para ambientar el casco urbano e implicar al comercio y la hostelería en uno de los eventos más multitudinarios del verano en Sada.

La cuenta atrás ha comenzado y, en solo una semana, vecinos y visitantes retrocederán más de cien años para instalarse en una era vital en el crecimiento de ‘A Perla das Mariñas’.

La distribución se hará en las inmediaciones de la capilla de San Roque en horario de 10.00 a 14.00. Los establecimientos interesados podrán recoger uno de estos soportes, siempre que lo utilicen durante estos días y lo devuelvan en las mismas condiciones una vez acabada la Feira Modernista 2026.

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La iniciativa nació en la anterior edición y, tras la acogida obtenida, el Ayuntamiento de Sada decidió ampliarla: “Encargamos treinta el año pasado y hubo más solicitudes que unidades, así que este año compramos otros quince. Tenemos un total de 45”, explica el edil de Cultura sadense, Marcos Villar.

Los soportes, diseñados por la empresa encargada de la decoración del evento, reproducen los colores y motivos de las vidrieras de La Terraza y permiten a los establecimientos anunciar descuentos o actividades especiales durante la celebración, que se inaugura el día 31.

El reparto se inició entre los establecimientos adheridos a la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sada (AceSada) para después a continuar entre los no asociados, mediante inscripción, mientras que ahora la institución municipal los acercará a una de las calles más comerciales del centro para facilitar su recogida a los negocios que todavía no disponen de uno, explicó Villar.

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La decoración se suma a otras iniciativas previstas para la XV Feira Modernista de Sada, que se celebrará los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto, y entre las que destaca el mercado, que contará con 24 vendedores: 22 dedicados a artesanía, antigüedades y oficios, uno a coctelería y otro de repostería o heladería y, tanto su ornamentación como el vestuario de los encargados de atender a los visitantes, tendrán que ser acordes a la época para contribuir a la recreación del ambiente de la Belle Epoque, Las Vanguardias y los Años 20.

Además, se incorporan algunas novedades: vuelven el teatro y el autobús histórico, y el globo aerostático adelanta su exhibición al sábado para disponer de más margen en caso de que las condiciones meteorológicas obliguen a retrasar el vuelo como ocurrió en 2025. “Si lo hacemos el sábado siempre tenemos más horas para esperar a que mejore el viento; un domingo ya no tendríamos ese margen porque a esas horas apenas quedaría público”, explicó Villar.

En cuanto al autobús, ofrecerá recorridos turísticos durante la mañana y la tarde del domingo día 2. La representación teatral será en la Pintor Lloréns.