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Sada

Os Patexeiros alerta del peligro de bañarse en el puerto de Sada tras un rescate de tres menores

Noelia Díaz
Noelia Díaz
20/07/2026 20:34
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La Asociación Cultural Mariñeira Os Patexeiros de Sada ha alertado este lunes del peligro que entraña el baño en las rampas portuarias de la localidad, después de que el domingo tuvieran que efectuar un rescate de cuatro personas, tres de ellas menores. "A tarde de onte deixou unha situación que debe facernos reflexionar", ha indicado en sus redes sociales la agrupación.

Este domingo, día 19, con motivo de las festividades de la Virgen del Carmen en Sada, tuvo lugar en el muelle la regata de inflables 'Alá Vou Airlines' y, según Os Patexeiros, al rematar las actividades "varias persoas permaneceron bañándose na contorna da rampla". Poco después, tres jóvenes que se encontraban subidos a flotadores comenzaron a alejarse de la costa arrastrados por la corriente, "mentres unha nai, que acompañaba polo menos a algúns deles, intentaba mantelos a salvo, chegando a quedar exhausta".

En ese momento, el bote auxiliar de Os Patexeiros se encontraba recolocando las embarcaciones de la asociación tras la jornada y sus ocupantes se percataron de la situación, acudiendo inmediatamente en auxilio de las personas afectadas. 

Consiguieron, explica la entidad, "trasladalas a un lugar seguro sen que houbese que lamentar danos persoais" y destacan que narrando este suceso no pretenden "sinalar a ninguén", sino alertar a la población: "As ramplas portuarias son espazos destinados á entrada e saída de embarcacións, e non zonas habilitadas para o baño. A combinación de correntes, tráfico marítimo e a falsa sensación de seguridade que ofrece a proximidade ao porto poden converter unha situación aparentemente controlada nun episodio de gran perigo en cuestión de minutos", manifiestan.

Insisten en la necesidad de que las administraciones competentes estudien la prohibición del baño en estos lugares reforzando la señalización. "Afortunadamente, todo quedou nun gran susto. A prevención é responsabilidade de todos. Onte o mar devolveunos catro vidas, non esperemos a que un día non o faga", concluye Os Patexeiros en su publicación.

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