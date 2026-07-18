Sada
La emoción 'mariñeira' de Sada: cientos de asistentes a la Procesión do Carme
Sada vivió esta tarde uno de los momentos más importantes de su calendario festivo anual con la procesión de la Virxe do Carme, que volvió a reunir a cientos de vecinos y visitantes asomados a la ría de Betanzos.
Antes, misa solemne y, a continuación, acabado el recorrido por la costa en el que varias embarcaciones escoltaron a la que trasladaba a la Estrella de los Mares, 'sardiñada' en el Puerto de Sada.
Las celebraciones continúan este domingo con mercado mariñeiro y las divertidas Aí vou Airlines.