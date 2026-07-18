La emoción 'mariñeira' de Sada: cientos de asistentes a la Procesión do Carme

Procesión da Virxe do Carme de Sada Carlota Blanco

Sada vivió esta tarde uno de los momentos más importantes de su calendario festivo anual con la procesión de la Virxe do Carme, que volvió a reunir a cientos de vecinos y visitantes asomados a la ría de Betanzos.

Antes, misa solemne y, a continuación, acabado el recorrido por la costa en el que varias embarcaciones escoltaron a la que trasladaba a la Estrella de los Mares, 'sardiñada' en el Puerto de Sada.

Galería Procesión do Carme de Sada en imágenes Ver más imágenes

Las celebraciones continúan este domingo con mercado mariñeiro y las divertidas Aí vou Airlines.