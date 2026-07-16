Así serán las Festas do Carme de Sada

Procesión de la Virgen del Carmen en Sada Archivo El Ideal Gallego

Sada inaugura este sábado las Festas do Carme. Unas celebraciones con las que rinde tributo a su historia y su identidad, y con las que reivindica la esencia "dunha vila que sempre viviu mirando ao mar", indican desde el Gobierno de Benito Portela.

"Durante tres xornadas, o porto converterase no gran escenario da tradición mariñeira, da música, da gastronomía e da convivencia, cunha programación pensada para todas as idades", explican los responsables municipales, que animan a toda la ciudadanía a unirse a una cita que contará con mercado mariñeiro, sardiñada, procesión marítima y hasta con el divertido Alá Vou Airlines.

El sábado 18 de julio, entre las 11.00 y las 22.00 horas estará abierto el Mercado Mariñeiro de Artesanía, con actividades de difusión de la cultura marinera en la carpa de la Asociación Os Patexeiros.

Además, a partir de las 17.30 horas comenzarán a salir las embarcaciones para, una vez acabada la misa de las 18.00 horas en la Lonja de Sada, acompañar a la Virgen del Carmen en su procesión marítima, alrededor de las 19.00.

Una hora más tarde comenzará la sardiñada, con ambientación de música tradicional y, a las 22.00 horas, concierto de Monoulious Dop.

El Mercado Mariñeiro de Sada contará con hasta 30 artesanos y abrirá en las Festas do Carme Más información

El domingo 19, el mercado abrirá de 11.00 a 21.00, lo mismo que el espacio de Os Patexeiros donde, a partir de las 11.00, se desarrollarán distintos talleres para descubrir la cultura del mar y disfrutar de un ambiente único en el Puerto de Sada.

Asimismo, a las 12:30 horas se iniciará la navegación de la Xuntanza Patexeira, y a las 13.00, exhibición de 'zoquiñas' en la rampa de Jurjo. También la regata de embarcaciones tradicionales empezará a las 13.00.

Los simpáticos Xogos Mariñeiros 'Alá Vou Airlines' serán de 12.00 a 19.00 y, en el mismo entorno, Cruz Vermella desarrollará la campaña D'Hixiene.

Los actos se completarán con el sorteo de obsequios donados por el comercio sadense (12.15); Bingo Musical (12.30 a 13.00); batucada a cargo de Malandros a las 14.30 y, desde las 17.00 horas, la carrera de inflables kayak Fontán Ocean Race.

Las Festas do Carme se reanudarán el viernes 24 a las 22.00 horas con el concierto de Carlos Bau y, a medianoche, sesión con EME DJ.