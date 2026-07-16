Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Así serán las Festas do Carme de Sada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
16/07/2026 13:02
Procesión de la Virgen del Carmen en Sada
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Sada inaugura este sábado las Festas do Carme. Unas celebraciones con las que rinde tributo a su historia y su identidad, y con las que reivindica la esencia "dunha vila que sempre viviu mirando ao mar", indican desde el Gobierno de Benito Portela.

"Durante tres xornadas, o porto converterase no gran escenario da tradición mariñeira, da música, da gastronomía e da convivencia, cunha programación pensada para todas as idades", explican los responsables municipales, que animan a toda la ciudadanía a unirse a una cita que contará con mercado mariñeiro, sardiñada, procesión marítima y hasta con el divertido Alá Vou Airlines.

El sábado 18 de julio, entre las 11.00 y las 22.00 horas estará abierto el Mercado Mariñeiro de Artesanía, con actividades de difusión de la cultura marinera en la carpa de la Asociación Os Patexeiros.

Además, a partir de las 17.30 horas comenzarán a salir las embarcaciones para, una vez acabada la misa de las 18.00 horas en la Lonja de Sada, acompañar a la Virgen del Carmen en su procesión marítima, alrededor de las 19.00. 

Una hora más tarde comenzará la sardiñada, con ambientación de música tradicional y, a las 22.00 horas, concierto de Monoulious Dop.

Mercado Mariñeiro de Sada

El Mercado Mariñeiro de Sada contará con hasta 30 artesanos y abrirá en las Festas do Carme

Más información

El domingo 19, el mercado abrirá de 11.00 a 21.00, lo mismo que el espacio de Os Patexeiros donde, a partir de las 11.00, se desarrollarán distintos talleres para descubrir la cultura del mar y disfrutar de un ambiente único en el Puerto de Sada.

Asimismo, a las 12:30 horas se iniciará la navegación de la Xuntanza Patexeira, y a las 13.00, exhibición de 'zoquiñas' en la rampa de Jurjo. También la regata de embarcaciones tradicionales empezará a las 13.00.

Los simpáticos Xogos Mariñeiros 'Alá Vou Airlines' serán de 12.00 a 19.00 y, en el mismo entorno, Cruz Vermella desarrollará la campaña D'Hixiene.

Los actos se completarán con el sorteo de obsequios donados por el comercio sadense (12.15); Bingo Musical (12.30 a 13.00); batucada a cargo de Malandros a las 14.30 y, desde las 17.00 horas, la carrera de inflables kayak Fontán Ocean Race.

Las Festas do Carme se reanudarán el viernes 24 a las 22.00 horas con el concierto de Carlos Bau y, a medianoche, sesión con EME DJ.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Amancio Ortega y Teléfonica acuerdan vender la firma de cable submarino Telxius por 1.200 millones de euros
Redacción
La diputada García Rey visitó las obras que se realizan en Curtis a través del Plan Único 2026

Curtis recibe más de 1,3 millones de euros a través del Plan Único 2026
Redacción
El ideal gallego

La Audiencia confirma que la mujer de Pedro Sánchez será juzgada con jurado popular
EFE
Fiestas del santo Job en Xuxán

El Entroido de Verán de Xuxán llenará la el barrio de diversión
Belen Cebey