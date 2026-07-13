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Sada

Sada se suma a la campaña de verano 'Un alento de vida' de la Axencia de Doazón

Redacción
13/07/2026 12:46
La unidad móvil de ADOS
La unidad móvil de ADOS
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El municipio de Sada se suma a la campaña de verano 'Un alento de vida', que desarrolla la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), con el objetivo de fomentar la participación ciudadana durante los meses estivales.

Así, y para facilitar la colaboración de los sadenses, una unidad móvil de la Axencia estará estacionada este martes, día 14, delante de la Casa da Xuventude de 09.45 a 14.30 horas y de 15.45 a 21.00.

"Esta iniciativa achegará a doazón a máis de 170 concellos galegos ata finais do vindeiro mes de agosto, tentando garantir a participación dos galegos e galegas nas campañas da ADOS durante o período estival e obter ao redor de 22.000 doazóns de sangue", explica la Xunta en un comunicado.

La ADOS recuerda que todos los días del año son precisas 400 donaciones para garantizar el adecuado abastecimiento de componentes sanguíneos a los hospitales gallegos. Esta cifra se mantiene en los meses de verano, un período especialmente sensible debido a la deslocalización de los donantes habituales.

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