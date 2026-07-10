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Sada

Sada se prepara para vibrar con los éxitos de Coldplay

​El espectáculo promete un recorrido por los grandes éxitos de la banda liderada por Chris Martin

Belén Cebey
Belén Cebey
10/07/2026 13:28
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Los seguidores de Coldplay tienen una cita imprescindible este verano en Sada. La banda tributo Coldday, considerada como una de las mejores formaciones homenaje al grupo británico, actuará el domingo 9 de agosto de 2026, a partir de las 21:00 horas, en el Paseo Marítimo.

El espectáculo promete un recorrido por los grandes éxitos de la banda liderada por Chris Martin, con una puesta en escena cuidada y una interpretación que ha sido reconocida por el propio entorno de Coldplay. En el cartel promocional figura una destacada valoración del guitarrista Jonny Buckland, quien afirma que Coldday ofrece “el mejor tributo” que ha visto de su grupo.

El concierto, organizado con la colaboración del Concello de Sada, ofrecerá al público la oportunidad de revivir canciones icónicas como Yellow, The Scientist, Fix You, Viva la Vida, Paradise o A Sky Full of Stars, en una noche pensada para emocionar tanto a los seguidores de siempre como a quienes descubran por primera vez la música de la banda.

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