Gadisa abre un nuevo Claudio Express en Sada

Apertura del Claudio Express en O Tarabelo, Sada CEDIDA

Gadisa Retail sigue sumando puntos de venta franquiciados en A Coruña y su área de influencia. La empresa incorpora un nuevo Claudio Express en el complejo que Carbugal tiene en el kilómetro 5,35 de la Carretera Provincial 5813, que enlaza el término municipal de Sada con Oleiros. Las instalaciones se encuentran en la población sadense de O Tarabelo y cuentan con servicios de gasolinera, butano, café, boxes de lavado y aspirado, así como puente de lavado.

Con una sala de ventas de 60 m2, el Claudio Express ofrece a los clientes un surtido de 600 artículos de alimentación, droguería e higiene. El amplio horario de apertura durante toda la semana permite hacer una compra cómoda y rápida.

Potenciando la creación de empleo

La puesta en funcionamiento del complejo supone la creación de nueve puestos de trabajo. Este es uno de los principales valores del crecimiento de esta línea de negocio, que favorece la generación de empleo en los diferentes entornos en los que está implantada, fundamentalmente en pequeños y medianos núcleos de población.

El delegado de área de A Coruña de Gadisa Retail, Baltasar López, el director de ventas de franquicia, Miguel Freire, y el supervisor de la tienda, David Calvo, han acompañado a la supervisora de estaciones de Carbugal, Cristina Patiño, y a parte de su equipo, en la jornada de apertura.

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