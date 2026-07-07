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Sada

La verdad sobre el Mar de Ardora en Sada: “¿Si se dan más casos? Eso aún no podemos afirmarlo”

Atocha Ramos, bióloga del Grupo Hábitat, impartirá una charla esta tarde, a las 20.00 horas, en la OMIX

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
07/07/2026 04:37
Atocha Ramos, bióloga del Grupo Habitat
Atocha Ramos, bióloga del Grupo Habitat
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Con varios casos en los últimos veranos, el Mar de Ardora se ha convertido un uno de los atractivos naturales de Sada. Las imágenes de Morazón iluminada por destellos azulados han multiplicado el interés por este fenómeno de bioluminiscencia en toda la costa sadense aunque, según explica Atocha Ramos, bióloga del Grupo Naturalista Hábitat, sería apresurado asegurar que se da con más asiduidad que años atrás: “No me atrevería a afirmar que ahora hay más casos que hace veinte años sin disponer de datos científicos que lo demuestren”, señala la experta, que es la encargada de impartir la charla sobre el ‘Mar de Ardora’ organizada por los naturalistas en la OMIX de Sada a las 20.00 horas

La notoriedad alcanzada por estos acontecimientos estaría relacionada por el auge de las redes sociales, como indica la experta: “Puede parecer que ahora ocurre mucho más, pero también puede ser que antes sucediera y simplemente no trascendiera tanto”, apunta Ramos. Eso sí, reconoce que existen elementos que colaboran en su aparición pues “estas microalgas suelen desarrollarse mejor en aguas cálidas y en los últimos años estamos registrando temperaturas del mar algo superiores a las habituales en Galicia”

La especialista explica que Morazón no es el único enclave donde puede observarse el fenómeno, que también se ha visto en municipios como Miño, en arenales como Perbes. “No es algo exclusivo de una playa, sino que depende de unas condiciones determinadas”, como un mar en calma, escasez de viento y de oleaje, y áreas resguardadas donde las microalgas bioluminiscentes se concentran al ser arrastradas por las corrientes. 

El mar ‘arde’ por segunda noche consecutiva en la ría de Betanzos

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En cuanto a las especies, la ‘noctiluca scintillans’ es la más conocida pero no es la única responsable del Mar de Ardora. “En Galicia existen varias especies de microalgas bioluminiscentes y los episodios registrados en Sada podrían estar asociados a una especie diferente de la más habitual en las Rías Baixas”

Otro de los aspectos en los que incidirá esta tarde será en la necesidad de disfrutar del espectáculo con responsabilidad: “Cuando algo se pone de moda acude mucha gente y hay que hacerlo con respeto por la naturaleza y con precaución”, afirma, recordando que en otros sitios de Galicia la masiva afluencia de visitantes derivó en retenciones de tráfico, ruidos o situaciones de riesgo, por lo que anima a actuar con sensatez. l

El mar 'arde' en la ría de Betanzos

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