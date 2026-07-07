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Sada

El Juzgado de Betanzos acuerda el sobreseimiento de la causa por las horas extra de la Policía Local de Sada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
07/07/2026 13:42
La edil Pilar Taibo (i) y el alcalde, Benito Portela (d) están entre los denunciados por Unidos por Sada
Archivo El Ideal Gallego
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El Juzgado de Instrucción de Betanzos acordó el sobreseimiento de las actuaciones tras la denuncia interpuesta en 2023 por Unidos por Sada y María Nogareda en relación con la gestión de las horas extraordinarias de la Policía Local de Sada desde 2020 y años posteriores, informa Sadamaioría. 

En 2023, Unidos por Sada anunció la presentación de esta denuncia, "construíndo a raíz da mesma un relato de posibles delitos de falsidade documental e estafa continuada", indican desde el Gobierno de Benito Portela. Ahora, en su opinión, "esa estratexia bate de fronte coa realidade xudicial" pues, tras analizar la documentación y practicar todas las diligencias oportunas, el juzgado concluye que no existen indicios suficientes para continuar la causa penal, "deixando sen percorrido xudicial o relato de fraude que durante estes anos Unidos por Sada tratou de instalar na opinión pública".

"Desde Sadamaioría nunca renunciamos a dar explicacións nin a defender a nosa actuación" y, en este sentido, "recibimos esta resolución coa tranquilidade de quen sempre defendeu que detrás desta denuncia non había unha trama delituosa, senón unha instrumentalización política dos xulgados para intentar desacreditar un Goberno e ás persoas que o integraban".

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En la misma línea, los responsables de SM insisten en que, como dijeron en su momento, "a discrepancia política é absolutamente lexítima e forma parte da democracia" pero "o que non debería converterse en habitual é recorrer aos tribunais para intentar resolver o que corresponde dirimir no debate político".

Tras conocer la decisión del Juzgado de Betanzos, Sadamaioría anunció que seguirán trabajando "coa mesma responsabilidade e compromiso de sempre, centrando os seus esforzos en dar resposta ás necesidades da veciñanza e en continuar construíndo un mellor futuro para Sada".

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En cualquier caso, aclaran que "a situación de acoso xudicial que vivimos dende hai anos lévanos a facer unha reflexión que consideramos necesaria: a democracia fortalécese co debate de ideas, coa confrontación de proxectos e co respecto ás institucións" y que "a política debe gañarse coa confianza da veciñanza, co traballo diario e coa capacidade de gobernar, non trasladando aos xulgados o que debe resolverse nas urnas".

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