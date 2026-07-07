Alsa habilita un servicio especial de autobuses para Mosteirón y Vilaboa y Sada 'se blinda' para las celebraciones de San Benito
Con motivo de la celebración de las fiestas de Mosteirón y Vilaboa, la compañía Alsa pondrá en marcha un servicio especial de autobuses durante la madrugada del jueves 10 al viernes 11 de julio para facilitar el regreso de los asistentes y fomentar una movilidad más segura.
En el caso del San Benito de Mosteirón, habrá una salida con destino a Sada a las 4:00 horas y otra con destino a A Coruña a las 4:30 horas.
Por su parte, quienes acudan a las fiestas de Vilaboa dispondrán de tres autobuses con destino A Coruña, con salidas programadas a las 3:30, 4:00 y 4:30 horas.
Con este dispositivo especial, Alsa busca ofrecer una alternativa al vehículo privado durante las celebraciones, facilitando los desplazamientos nocturnos y contribuyendo a mejorar la seguridad vial en una de las noches de mayor afluencia de público en ambos festejos.
Videovigilancia en Mosteirón
Además, el Ayuntamiento de Sada activará un dispositivo especial de seguridad y tráfico con motivo da celebración das Festas de San Benito, que se celebran de jueves a domingo en Mosteirón.
El operativo contempla "o reforzo da seguridade" mediante una actuación compartida por Policía Local, Guarda Civil y Servizo de Emerxencias Municipal de Sada, con "apoio dos membros da AVPC do Concello de Sada".
La coordinación estará centralizada en un Puesto de Mando Avanzado (PMA) que se instalará en las inmediaciones del campo de Mosteirón. "Co obxectivo de garantir a seguridade da festa instalarase un circuito de videovixilancia como parte deste dispositivo especial", informa el Ayuntamiento de Sada.
Además, teniendo en cuenta que el campo de la fiesta se mantendrá en su nueva ubicación, se recomienda conocer la situación de los aparcamientos disuasorios "habilitados grazas á colaboración da veciñanza e da Comisión de Festas de Mosteirón".
En cuanto a la movilidad, además del refuerzo de autobuses anunciado por Alsa, "co obxectivo de garantir a seguridade e o control do tráfico rodado, producirase o corte de varias vías e a modificación do sentido único da estrada entre Castelo e Mondego, que quedará habilitada unicamente en dirección a Mondego".
Desde el Ayuntamiento de Sada hacen un llamamiento a la responsabilidad individual, a disfrutar de las celebraciones "con respecto á veciñanza, ao contorno e mantendo en todo momento unha actitude cívica".