La CRMH de A Coruña urge el cambio en el registro de la titularidad del Pazo de Meirás

Panorámica del pazo de Meirás Pazo de Meirás ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha demandado el cambio en el registro de la titularidad del Pazo de Meirás ya que, según sostienen, "los Franco siguen de titulares registrales".

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En un comunicado, afirma que casi cuatro meses después de la sentencia del Tribunal Supremo por la que el inmueble pasó ser del Estado y, por tanto de titularidad pública, "la finca del Pazo sigue registrada a nombre de los Franco, tal y como consta en la nota simple emitida por el Registro de la Propiedad a día de hoy".

"No consta que el Estado instase del Registro la cancelación de los asientos registrales", subraya también en relación a esta cuestión.

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"La pasividad e inacción del Estado respecto de la ejecución de la sentencia se suma a la relativa a la activación de medidas para la apertura total del Pazo a las visitas y para la gestión conveniada de usos", añade.