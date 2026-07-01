La Feira Modernista de Sada oferta hasta 22 puestos en su mercado de artesanía

Puesto en el mercado modernista instalado en las inmediaciones de La Terraza | Patricia G. Fraga

La XV Feira Modernista de Sada, que tendrá lugar los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, oferta hasta 22 puestos en su mercado, además de otros dos de bebidas y repostería.

Según reza el pliego de condiciones, podrán presentar solicitud las personas físicas y jurídicas que tengan capacidad de obrar en el ámbito de la venta ambulante, que se comprometan a ambientar y decorar sus puestos con elementos que evoquen los principios estéticos del movimiento artístico modernista, y que se impliquen en la recreación del espíritu y las costumbres sociales contemporáneas de la misma.

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Concretamente, se ofrecen 22 puestos para venta de productos de artesanía, antigüedades, oficios tradicionales o alimentos artesanos y ecológicos. También habrá un puesto de bebidas y coctelería y otro de repostería y/o heladería.

"As persoas autorizadas a realizar a venda ao público nos postos do Mercado Modernista deberán caracterizarse e empregar unha vestimenta que axude a recrear e evocar a época e os principios estéticos do movemento modernista", recuerdan desde el Ayuntamiento de Sada.

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará a las 09.00 horas del 6 de julio y rematará a las 23.59 horas del 12 de julio de 2026. Las bases pueden encontrarse en el siguiente enlace.