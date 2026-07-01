Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

La Feira Modernista de Sada oferta hasta 22 puestos en su mercado de artesanía

Redacción
01/07/2026 18:05
Modernistas sada
Puesto en el mercado modernista instalado en las inmediaciones de La Terraza | Patricia G. Fraga
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La XV Feira Modernista de Sada, que tendrá lugar los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, oferta hasta 22 puestos en su mercado, además de otros dos de bebidas y repostería.

Según reza el pliego de condiciones, podrán presentar solicitud las personas físicas y jurídicas que tengan capacidad de obrar en el ámbito de la venta ambulante, que se comprometan a ambientar y decorar sus puestos con elementos que evoquen los principios estéticos del movimiento artístico modernista, y que se impliquen en la recreación del espíritu y las costumbres sociales contemporáneas de la misma.

El jazz que sonará en Sada: estos son los cinco conciertos de la Feira Modernista 2026

Más información

Concretamente, se ofrecen 22 puestos para venta de productos de artesanía, antigüedades, oficios tradicionales o alimentos artesanos y ecológicos. También habrá un puesto de bebidas y coctelería y otro de repostería y/o heladería.

"As persoas autorizadas a realizar a venda ao público nos postos do Mercado Modernista deberán caracterizarse e empregar unha vestimenta que axude a recrear e evocar a época e os principios estéticos do movemento modernista", recuerdan desde el Ayuntamiento de Sada.

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará a las 09.00 horas del 6 de julio y rematará a las 23.59 horas del 12 de julio de 2026. Las bases pueden encontrarse en el siguiente enlace.

Mercado Mariñeiro de Sada

El Mercado Mariñeiro de Sada contará con hasta 30 artesanos y abrirá en las Festas do Carme

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Autocaravanas en el aparcamiento de Riazor

Las autocaravanas invaden Riazor
Abel Peña
El ideal gallego

Detectada la presencia de mosquito tigre en A Coruña
Europa Press
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez durante la cena oficial a los participantes en la IV Conferencia Internacional para el Desarrollo de Sevilla, este lunes en Palacio de las Dueñas. EFE/ JuanJo Martín POOL

El Gobierno ve justificado que Begoña Gómez pueda viajar
EFE
Ester Muñoz ofrece una rueda de prensa en el Congreso

El PP subraya que nunca habló de fraude respecto a la ley de nietos
EFE