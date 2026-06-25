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Sada

El Mercado Mariñeiro de Sada contará con hasta 30 artesanos y abrirá en las Festas do Carme

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
25/06/2026 22:14
Mercado Mariñeiro de Sada
Mercado Mariñeiro de Sada
Archivo El Ideal Gallego
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El Ayuntamiento de Sada organiza una nueva edición de las tradicionales Festas do Carme, con las que reivindica su histórica relación con el mar y con la pesca, “que permanece viva hoxe en día marcando o carácter da vila”, indican desde el Gobierno de Sada. 

En el marco de estas celebraciones se organizará un mercado de artesanía de temática marinera, los días 18 y 19 de julio en el Puerto de Sada. Los interesados en acudir pueden realizar sus inscripciones hasta este domingo, día 28 de junio, a las 23.59. 

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Con esta convocatoria, el municipio sadense apuesta por este tipo de iniciativas como compoñente dinamizador da economía local, xunto cun potencial de atracción de visitantes”, por lo que es también una oportunidad para distintos sectores y su actividad en Sada. 

El mercado se instalará en el área portuaria, entre el edificio de la Axudantía de Mariña y la zona de finalización do carril bici, donde se dispone de un espacio estimado para una treintena de puestos.

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