Sada aprueba definitivamente su Presupuesto de 2026

Un momento del pleno celebrado en Sada EC

El Pleno del Ayuntamiento de Sada aprobó definitivamente este martes el Presupuesto municipal para el ejercicio 2026, culminando así su tramitación tras la resolución de las alegaciones presentadas durante el período de exposición pública.

Durante la sesión plenaria se acordó estimar una de las alegaciones formuladas por UPSA, al considerar los informes técnicos municipales que procedía incorporar la modificación propuesta. Por el contrario, fueron desestimadas las alegaciones presentadas por el sindicato USO.

El alcalde de Sada, Benito Portela durante la sesión plenaria EC

Una vez resueltas las reclamaciones, el documento presupuestario quedó aprobado definitivamente con los votos favorables del Gobierno municipal y la abstención de los grupos municipales del Partido Popular y del BNG, tal y como ya había ocurrido en el pleno de aprobación inicial.

Desde el ejecutivo local quisieron agradecer la posición adoptada por ambas formaciones políticas, destacando la importancia de anteponer los intereses generales del municipio a la confrontación partidista. “Contar con un presupuesto aprobado es siempre mejor que mantener al Ayuntamiento en un escenario de prórroga. Sada necesita herramientas para seguir avanzando, prestando servicios y ejecutando inversiones”, señalaron desde el Gobierno municipal.

El ejecutivo destacó especialmente la actitud del Partido Popular, con el que fue posible alcanzar un acuerdo que permitió incorporar al debate presupuestario distintas propuestas formuladas por esta formación y facilitar así su abstención. Un entendimiento que, según el Gobierno local, evidencia que es posible alcanzar consensos cuando el objetivo compartido es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Las cuentas municipales para 2026 ascienden a cerca de 17 millones de euros y permitirán reforzar áreas fundamentales como los servicios sociales, la educación, la cultura, el deporte, la seguridad ciudadana y el mantenimiento de infraestructuras y espacios públicos, además de impulsar actuaciones estratégicas para el futuro desarrollo del municipio.

Con la aprobación definitiva del presupuesto, el Ayuntamiento de Sada contará ya con un marco económico plenamente operativo para afrontar los retos del presente ejercicio y continuar avanzando en los proyectos comprometidos con la ciudadanía.