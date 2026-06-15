Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

La orquesta Panorama, churrasco y callos, grandes estrellas de las fiestas de Mosteirón 2026

Los festejos se celebrarán del 9 al 12 de julio

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
15/06/2026 13:52
Una de las actuaciones de la orquesta Panorama
Una de las actuaciones de la orquesta Panorama
Orquesta Panorama
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La parroquia de Mosteirón ya tiene listo el cartel para sus fiestas de San Benito 2026. La orquesta Panorama será la actuación estrella de esta edición, que se celebrará del 9 al 12 de julio.

Cartel de las fiestas de Mosteirón 2026
Cartel de las fiestas de Mosteirón 2026

La fiesta empezará el jueves 9 a las 20.30 horas con la Festa dos Maiores de la parroquia y continuará el viernes 10, desde las 19.00 horas, con una gran churrascada. A partir de las 22.30 horas se iniciará la verbena a cargo de las orquestas Unión y Fuerza y Panorama.

Fiestas de Os Mallos @ Quintana (9)

Así serán las fiestas de Os Mallos: comida, música y diversión para los más pequeños

Más información

El sábado 11 habrá hinchables de 17.00 a 20.00 horas y una pulpada a precios populares desde las 19.00. La sesión tardeo con dj empezará a las 19.30 horas para dar paso a las 22.30 a la verbena con el grupo Punto Clave y al lanzamiento del globo de papel a las 00.00 horas.

El domingo 12 la jornada comenzará a las 09.30 con dianas y alboradas y a las 13.00 se celebrará la misa solemne en honor a San Benito, cantada por el coro y rondalla Lugar da Lúa de Lubre. A las 14.30 empezará la sesión vermú infinita y el tardeo, que amenizará Óbice Capital. A la música se le unirá la gastronomía, con degustación de callos y menú con paella.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Graduados de FP y Música Profesional del Liceo 2026

Graduación de los alumnos de FP y Música Profesional del Liceo
Redacción
Captura del video enviado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el que ha asegurado este martes tras su imputación en la causa de Plus Ultra que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea. "Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha garantizado en un vídeo remitido a los medios después de recibir esta mañana una notificación de la Audiencia Nacional citándolo como investigado para el próximo 2 de junio. Zapatero asegura en ese mensaje que "jamás" ha tenido ninguna sociedad mercantil, "ni en España ni fuera de España", ni directamente ni a través de terceros.

Zapatero solicita que no se le interrogue esta semana por las joyas pero sí por Plus Ultra para preparar más su defensa
EFE
quintana. Pau en la facultad de filologÃ­a de la UDC. alumnos, inhibidores y trÃ¡fico

La Xunta plantea cambiar la PAU con doble verificación de pruebas y un banco de exámenes
EFE
El ideal gallego

Estos serán los festivos de Galicia en 2027
EP