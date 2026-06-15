La orquesta Panorama, churrasco y callos, grandes estrellas de las fiestas de Mosteirón 2026

Una de las actuaciones de la orquesta Panorama Orquesta Panorama

La parroquia de Mosteirón ya tiene listo el cartel para sus fiestas de San Benito 2026. La orquesta Panorama será la actuación estrella de esta edición, que se celebrará del 9 al 12 de julio.

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La fiesta empezará el jueves 9 a las 20.30 horas con la Festa dos Maiores de la parroquia y continuará el viernes 10, desde las 19.00 horas, con una gran churrascada. A partir de las 22.30 horas se iniciará la verbena a cargo de las orquestas Unión y Fuerza y Panorama.

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El sábado 11 habrá hinchables de 17.00 a 20.00 horas y una pulpada a precios populares desde las 19.00. La sesión tardeo con dj empezará a las 19.30 horas para dar paso a las 22.30 a la verbena con el grupo Punto Clave y al lanzamiento del globo de papel a las 00.00 horas.

El domingo 12 la jornada comenzará a las 09.30 con dianas y alboradas y a las 13.00 se celebrará la misa solemne en honor a San Benito, cantada por el coro y rondalla Lugar da Lúa de Lubre. A las 14.30 empezará la sesión vermú infinita y el tardeo, que amenizará Óbice Capital. A la música se le unirá la gastronomía, con degustación de callos y menú con paella.