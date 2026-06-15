El cupón del Papa reparte en Sada 200.000 euros

Fotografía de archivo de un vendedor de la ONCE El Ideal Gallego

El Cuponazo de la ONCE dedicado al Viaje Apostólico del Papa León XIV a España ha repartido en Sada 200.000 euros, en cinco cupones premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo del viernes, 12 de junio.

Carlos Lorenzo Rodríguez es el vendedor de la ONCE que ha repartido estos 200.000 euros en Sada, desde su punto de venta situado en la calle Oza dos Ríos, número 3 (Hiper Eroski Center).

El Cuponazo de la ONCE dedicado al Viaje Apostólico del Papa León XIV ha repartido un total de 2.760.000 euros entre localidades de seis Comunidades Autónomas, en 69 cupones premiados con 40.000 euros cada uno.