La 'Palangana del Moby Dick' vuelve a Sada

Nadia López Kruka, propietaria de Vivamus Terrace, delante de su establecimiento, en Sada Cedida

Vivamus Terrace, un espacio situado en la calle Pontedeume de Sada, recupera 'La Palangana', una consumición que marcó una época y a toda la comarca de A Coruña. Un 'rescate' con que se rinde tributo al Moby Dick y al emblemático Lito Pena.

Con esta iniciativa, la titular del establecimiento, Nadia López Kruka, tratará de transportar a sus clientes a aquellos años en los que la hostelería sadense marcó un hito y se convirtió en modelo a seguir y, de la misma manera que la música consigue evocar escenas de otro tiempo, también el sabor es capaz de hacerlo y esa es la intención de Vivamus Terrace.

Así, el próximo 28 de junio, con todo el entusiasmo y sin olvidar ningún ingrediente, desde As Brañas recuperarán el sentimiento de un todo un municipio y devolverán a Sada una parte de esa memoria colectiva vinculada a 'La Palangana del Moby Dick'. Una de las bebidas más icónicas y recordadas de la historia del ocio sadense que, en esta ocasión, se servirá en sesión vermú-tardeo en Vivamus Terrrace.

La receta original de aquella célebre mezcla que durante años acompañó encuentros, celebraciones y noches inolvidables en el Moby Dick; de la que muchos recuerdan su sabor dulce y refrescante, pero también ese carácter traicionero que acabó elevándola al nivel de un mito, volverá a las copas de los vecinos para evocar la amistad, la música, la libertad... aquellas noches interminables y de una manera de entender la hostelería y el ocio que entonces solo conocían en Sada.

Cartel de Vivamus Terrace

Conscientes de la importancia emocional de este recuerdo, desde Vivamus Terrace quisieron compartir la iniciativa con Ana, la esposa de Lito, y con Almudena, una de sus hijas que, según indican, "recibieron la propuesta con enorme ilusión y mostraron su satisfacción por un homenaje que permite mantener vivo el recuerdo de una persona y de un proyecto que dejaron una huella imborrable en Sada".

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Porque detrás de la 'La Palangana del Moby' no había solo una receta, sino altas dosis de hospitalidad, de amistad y compañerismo que ahora se revivirán entre risas y anécdotas, a las que se sumará la música de tres DJs sadenses que conocen el espíritu y la historia del Moby Dick: Susete Deluxe, Cepi y Modia. Los tres serán los encargados de poner banda sonora a una celebración que pretende reencontrar a varias generaciones alrededor de los recuerdos compartidos, el domingo 28 de junio, de 13.30 a 18.30 , en Vivamus Terrace, para brindar por la historia de Sada.