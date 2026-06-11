La 'Palangana del Moby Dick' vuelve a Sada
Vivamus Terrace, un espacio situado en la calle Pontedeume de Sada, recupera 'La Palangana', una consumición que marcó una época y a toda la comarca de A Coruña. Un 'rescate' con que se rinde tributo al Moby Dick y al emblemático Lito Pena.
Con esta iniciativa, la titular del establecimiento, Nadia López Kruka, tratará de transportar a sus clientes a aquellos años en los que la hostelería sadense marcó un hito y se convirtió en modelo a seguir y, de la misma manera que la música consigue evocar escenas de otro tiempo, también el sabor es capaz de hacerlo y esa es la intención de Vivamus Terrace.
Así, el próximo 28 de junio, con todo el entusiasmo y sin olvidar ningún ingrediente, desde As Brañas recuperarán el sentimiento de un todo un municipio y devolverán a Sada una parte de esa memoria colectiva vinculada a 'La Palangana del Moby Dick'. Una de las bebidas más icónicas y recordadas de la historia del ocio sadense que, en esta ocasión, se servirá en sesión vermú-tardeo en Vivamus Terrrace.
La receta original de aquella célebre mezcla que durante años acompañó encuentros, celebraciones y noches inolvidables en el Moby Dick; de la que muchos recuerdan su sabor dulce y refrescante, pero también ese carácter traicionero que acabó elevándola al nivel de un mito, volverá a las copas de los vecinos para evocar la amistad, la música, la libertad... aquellas noches interminables y de una manera de entender la hostelería y el ocio que entonces solo conocían en Sada.
Conscientes de la importancia emocional de este recuerdo, desde Vivamus Terrace quisieron compartir la iniciativa con Ana, la esposa de Lito, y con Almudena, una de sus hijas que, según indican, "recibieron la propuesta con enorme ilusión y mostraron su satisfacción por un homenaje que permite mantener vivo el recuerdo de una persona y de un proyecto que dejaron una huella imborrable en Sada".
Porque detrás de la 'La Palangana del Moby' no había solo una receta, sino altas dosis de hospitalidad, de amistad y compañerismo que ahora se revivirán entre risas y anécdotas, a las que se sumará la música de tres DJs sadenses que conocen el espíritu y la historia del Moby Dick: Susete Deluxe, Cepi y Modia. Los tres serán los encargados de poner banda sonora a una celebración que pretende reencontrar a varias generaciones alrededor de los recuerdos compartidos, el domingo 28 de junio, de 13.30 a 18.30 , en Vivamus Terrace, para brindar por la historia de Sada.