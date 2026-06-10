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Sada

El uso del transporte en autobús crece en Sada pero su conexión con A Coruña continúa en crisis

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
10/06/2026 04:34
Los usuarios aseguran que en ocasiones tienen que quedarse en tierra porque el autobús va completo
Los usuarios aseguran que en ocasiones tienen que quedarse en tierra porque el autobús va completo
Archivo El Ideal Gallego
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Los sadenses insisten en denunciar incidencias en las conexiones por carretera entre su municipio y la ciudad de A Coruña. Sobre todo, con el campus universitario, a pesar de las constantes reivindicaciones realizadas por los usuarios y de las solicitudes tramitadas desde el Ayuntamiento de Sada. 

En este sentido, los responsables municipales reconocen que no se ha conseguido encontrar ninguna solución y que los afectados trasladan casi a diario la necesidad de encontrar una salida como sería establecer una ubicación concreta, un sitio intercambio donde todos los estudiantes, de Sada o de Betanzos, “poidan organizarse, achegarse e coller un autobús en Perillo, por dicir un emprazamento”, indica el alcalde, Benito Portela. 

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Sin embargo, pese al malestar y a la supuesta marginación a la que apuntan algunos ciudadanos, el número de usuarios ha crecido en Sada.

 “Notamos un incremento do uso de bus e tamén medrou a nosa achega ao Transporte Metropolitano pero claro, ese incremento no número de usuarios ten que verse reflectido nun incremento de la oferta de servizos e, sobre todo, necesitamos mellorar as conexións coa universidade e ter en conta que hai xente que non pode coller o bus porque cando chega xa vai cheo e ás veces teñen que chamar a outro”, añade Portela. 

En este sentido, sostienen que en las distintas comisiones de seguimiento convocadas por la Xunta trasladaron a la Dirección Xeral de Mobilidade la necesidad de recuperar “as frecuencias previas á reorganización do servizo no verán de 2024”, de reforzar las líneas B6 y B8 en horas punta y “a mellora das conexións das parroquias”, así como la reducción de los tiempos entre Sada e A Coruña. De la misma manera, reclaman “unha mellor información” a los usuarios, algo que también exigen desde Betanzos.

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Asimismo, el alcalde aseguró que en algunos núcleos las frecuencias son escasas, como pueden ser los casos de Soñeiro o de O Castro, “con só catro líneas de conexión con Sada ao día e a horas intempestivas”, y reorganizar la actual configuración permitiría no sólo conectar estos núcleos sino optimizar la movilidad con las áreas industriales, como argumentaron en las alegaciones que dirigieron a la Xunta. 

Pero, según indican, estas han sido rechazadas sin ni siquiera explicar los motivos de su negativa a atender a Sada. “Eu supoño que será un tema de equilibrio económico pero o certo é que un servizo público non pode buscar simplemente ese equilibrio económico, incluso ten que ser deficitario para que sexa un bó servicio, para que dé un bó servizo á cidadanía”, apostilló el alcalde de Sada. l

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