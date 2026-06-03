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Trabajos en la Playa de Sada
Sada

Sada empieza a retirar los restos 'enterrados' en la arena del antiguo Paseo da Praia Nova

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
03/06/2026 16:30

Esta mañana comenzó la retirada de los restos del antiguo Paseo Marítimo de Sada. Una serie de elementos que seguían visibles en el margen derecho de la Praia Nova, en las inmediaciones de la desembocadura del río Maior.

Según explicaron los responsables municipal, "trátase dunha actuación demandada polo Concello de Sada e que permitirá eliminar un elemento que viña xerando un importante impacto visual nun dos espazos máis emblemáticos do litoral sadense", indica el Gobierno de Benito Portela.

Las actuaciones, que acomete la Demarcación de Costas del Estado en Galicia, se alargará varios días y obligan al corte parcial del paseo marítimo para que pueda acceder la maquinaria en condiciones de seguridad y, "co obxectivo de garantir tamén a protección ambiental da contorna, instalouse unha malla de contención na zona intermareal para evitar que o movemento de áridos e lodos derivado dos traballos poida afectar ao resto do areal", aclaran desde Sada.

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Durante la construcción del actual Paseo Marítimo de Sada, hace más de veinte años, se enterraron en la arena los restos de la antigua balaustrada de piedra en este tramo y, con el paso de los años y la acción del mar, esa capa de arena ha ido desapareciendo, dejando al descubierto las estructuras pétreas que ahora serán retiradas definitivamente de la Praia Nova. 

Desde el Ayuntamiento de Sada expresaron su agradecimiento por la comprensión de los vecinos "polas molestias que poidan ocasionar estes traballos, que se suman ós executados nesta primavera polo Concello de Sada. Una intervención que contribuirá "á mellora paisaxística e ambiental da nosa fachada marítima" de Sada.

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