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Sada

Sada cerró 2025 con un superávit de 3,9 millones y un remanente de tesorería de casi diez

Redacción
01/06/2026 12:52
El pleno de este viernes en Sada
Benito Portela, en el centro, durante un pleno en Sada
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El Ayuntamiento de Sada cerró el ejercicio de 2025 con un resultado presupuestario positivo de 3.893.137,60 euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 9.865.527,38 euros, según recoge el informe de liquidación elaborado por la Intervención municipal.

"A liquidación evidencia tamén a estabilidade dos ingresos municipais e o fortalecemento da capacidade financeira do Concello nos últimos anos, cun incremento sostido do remanente de tesourería e unha situación de ampla solvencia", asegura el Ejecutivo local.

La liquidación, abunda el Consistorio, "confirma a boa situación financeira do Concello, cunha elevada capacidade de solvencia, cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto, así como cun nivel de endebedamento moi reducido". 

En concreto, la deuda viva municipal se sitúa en el 5,77%, "unha porcentaxe moi inferior aos límites establecidos para as entidades locais", destaca Sada.

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