Sada cerró 2025 con un superávit de 3,9 millones y un remanente de tesorería de casi diez

Benito Portela, en el centro, durante un pleno en Sada CEDIDA

El Ayuntamiento de Sada cerró el ejercicio de 2025 con un resultado presupuestario positivo de 3.893.137,60 euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 9.865.527,38 euros, según recoge el informe de liquidación elaborado por la Intervención municipal.

"A liquidación evidencia tamén a estabilidade dos ingresos municipais e o fortalecemento da capacidade financeira do Concello nos últimos anos, cun incremento sostido do remanente de tesourería e unha situación de ampla solvencia", asegura el Ejecutivo local.

La liquidación, abunda el Consistorio, "confirma a boa situación financeira do Concello, cunha elevada capacidade de solvencia, cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto, así como cun nivel de endebedamento moi reducido".

En concreto, la deuda viva municipal se sitúa en el 5,77%, "unha porcentaxe moi inferior aos límites establecidos para as entidades locais", destaca Sada.

Un restaurante de Sada se convierte en plató televisivo por un día Más información