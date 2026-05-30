El jazz que sonará en Sada: estos son los cinco conciertos de la Feira Modernista 2026

A menos de dos semanas del Día Internacional del Modernismo, el Ayuntamiento de Sada ha desvelado algunos aspectos del evento con el que cada año renueva el idilio del municipio con la Belle Epoque.

La Feira Modernista de Sada se celebrará entre el 31 de julio y el 2 de agosto de 2026 y contará con itinerarios, exposiciones, charlas divulgativas, cine, ilusionismo y actividades culturales con las que, una vez más, los sadenses se acercarán al estilo de vida de los ‘Locos Años 20’. Pero, sobre todo, habrá música, con cinco conciertos confirmados a dos meses de la cita: Mary Lafuente, Manu Gómez y New Orleans Band, Hot Chocolates, St James Dixie Band y Marian Ledesma.

“Durante tres xornadas especiais viaxaremos á atmosfera do jazz clásico, o swing e os sons de Nova Orleans cunha programación chea de talento, ritmo e espírito modernista”, avanzaron desde el Gobierno de Sada.

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El viernes 31 de julio, Lafuente apostará por un espectáculo “fresco e cheo de personalidade” combinando estética retro, energía y sonoridades que evocan los cabarés y clubs musicales de comienzos del siglo XX.

Un día después, el sábado 1, la esencia de Nueva Orleans tomará el centro urbano de Sada de la mano de Manu Gómez, que ofrecerá un repertorio cargado de jazz tradicional, swing y ritmos clásicos de Luisiana.

También será el turno de los Hot Chocolates, una agrupación que hará de su concierto una auténtica celebración musical, repleta de energía e improvisación que hará saltar de sus asientos a quienes se acerquen hasta el Paseo Marítimo de Sada.

Para la clausura, el día 2 de agosto, estarán St James Dixie Band y Marian Ledesma. Ellos, todo un exponente del estilo tradicional, con directos dinámicos y rebosantes de carácter, interpretarán el sonido dixie y el jazz, mientras que Ledesma repite en Sada para envolver la cita con su voz cálida y sofisticada, “creando unha atmósfera íntima e evocadora perfecta para pechar a Feira Modernista de Sada”, resumen los organizadores, que animan a disfrutar de tres días de música y esparcimiento; para dejarse seducir por la estética modernista y de una de las citas más especiales del verano en Sada.