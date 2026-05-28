Un restaurante de Sada se convierte en plató televisivo por un día

Carlos Lozano en el restaurante As Rodas de Sada TVG

El restaurante As Rodas, ubicado en la N-VI a su paso por Sada, se convirtió en plató televisivo por un día gracias al programa 'A grande escolla', de la Televisión de Galicia (TVG), conducido por Noelia Rey. Un episodio con el presentador y modelo Carlos Lozano como protagonista -y que se emitió este martes- fue el elegido para grabar en el emblemático establecimiento.

En 'A grande escolla', el invitado debe escoger entre varias opciones sobre un tema que le interese y en esta edición Lozano viajó a Galicia en busca de gallinas, ya que posee una casa en la sierra madrileña con animales y huerto. "Tenía 30 gallinas y el zorro se llevó 24. Ahora necesito otras, me dijeron que aquí tenéis razas fantásticas", dijo el presentador, al que se le presentaron tres variedades de gallinas gallegas para adquirir una nueva manada.

Concretamente, tres criadores trataron de convencer a Lozano para que comprase su género: Rafael, con ejemplares de Galiña de Mos; Carmen, con galiñas piñeiras de Betanzos; y Dolores, con gallinas ponedoras ecológicas de Irixoa. "Unha boa crianza en liberdade é case tan importante como a raza", destacaron.

Diferentes espacios del restaurante sadense sirvieron para situar diferentes secuencias del programa. "Incluso grabaron en la parte de atrás, que tiene mi padre con gallinas e invernaderos", dice Sonia López, gerente del local junto a su hermano Suso e hija de los fundadores, Enrique y Mercedes.

Escena del programa en un salón de As Rodas TVG

"Una experiencia buenísima, un viernes a las 08.00 estaban aquí y montaron el plató en el salón nuevo, pero también sacaron la zona de ceremonias, los jardines, la entrada... Carlos Lozano fue encantador", señala López, que detalla que era la primera vez que As Rodas se transformaba en plató, aunque añade: "Sí que se ha acogido a productoras que ruedan por localizaciones en esta zona y montan aquí la base o los camerinos y tuvimos en su momento a Luis Zahera, que me hizo mucha ilusión".

Betanzos también tuvo sus 'cinco minutos de fama' en 'A grande escolla'. El programa mostró panorámicas de la ciudad y del río Mandeo grabadas con un dron, además de escenas de Carlos Lozano por la plaza Irmáns García Naveira y la Diana Cazadora, los soportales de O Campo y las Calexas. "¿Probaste ya la tortilla de Betanzos?", le espeta un betanceiro en uno de los momentos, a lo que el actor responde: "¿Qué bien vivís aquí, no?".

Al final del programa, Lozano se decide por la variedad de Galiña Piñeira criada en Guiliade, Betanzos, por Carmen Fernández, presidenta de Agalpi (Asociación Gallega para la Recuperación, Defensa, Producción y Promoción de la Galiña Piñeira). "Estamos traballando moito por consolidar esta raza e que na serra de Madrid vaia haber este tipo de galiña vaille dar moita visibilidade", explicó la criadora en el programa.

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