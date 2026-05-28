La Diputación lleva a un colegio de Sada un taller para crear arte con residuos marinos

Taller en el CEIP Sada y sus Contornos CEDIDA

La Diputación llevó ayer al CEIP Sada y sus Contornos un taller creativo de reciclaje marino en el que el alumnado de 4º de Primaria transformó residuos plásticos recogidos en la playa en piezas artísticas.

La diputada de Medio Ambiente, Rosa Ana García López, participó en la actividad, que contó con la implicación de 34 alumnos y forma parte de las iniciativas apoyadas por la institución para promover la educación ambiental entre los escolares de la provincia.

“O obradoiro foi o resultado dun traballo previo desenvolvido co alumnado, que participou nunha xornada de limpeza na praia urbana de Sada para recoller residuos plásticos e outros materiais abandonados no areal. Eses elementos foron empregados despois no centro escolar como base para a creación de obras artísticas, nun proceso que permitiu ao alumnado comprobar de maneira directa como un residuo contaminante pode converterse nun recurso para a sensibilización ambiental”, apunta el ente coruñés en un comunicado.

Durante la sesión, los niños trabajaron con soportes rígidos, pinceles y pintura para integrar los plásticos recogidos en sus composiciones. La actividad permitió abordar el impacto de los residuos en el medio marino y la importancia de reciclar.