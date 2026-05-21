Sada también existe: usuarios denuncian un transporte metropolitano “de segunda”

Desde el municipio solicitaron reforzar las líneas B6 y B8 Archivo EL ideal Gallego

La indignación crece entre los usuarios del transporte metropolitano en el municipio sadense, especialmente en los núcleos más alejados del centro urbano de Sada. En los últimos días, vecinos de Meirás trasladaron a los responsables municipales su malestar por cómo opera la línea B8, que conecta A Coruña con Sada, que discurre por Pé do Muíño, Meirás o Mondego.

Según su denuncia, están viviendo una situación que no dudan en calificar de “inxusta” y discriminatoria para la ciudadanía sadense pues, “os reforzos de liña que se aplican habitualmente priorizan os tramos no concello de Oleiros fronte ao percorrido completo até Sada”.

“Un autobús vai só até Santa Cruz ou Arillo mentres o que continúa cara Sada acumula máis xente, máis retrasos e máis espera”, explica una de las afectadas, que hace solo unos días, el sábado 16, sufrió las consecuencias de esta situación pues, “ante un retraso da B8, habilitouse un autobús de reforzo exclusivamente para viaxeiros de Oleiros, mentres as persoas con destino Sada tivemos que agardar quince minutos máis polo vehículo atrasado”, explica la usuaria, residente en Meirás. “É que os de Oleiros teñen máis dereito ca os de Sada de chegar á súa hora?”, trasladó la afectada al alcalde, Benito Portela.

El Ayuntamiento de Sada no solo reconoce los inconvenientes, sino que confirma que “as queixas son reiteradas” y que la institución municipal lleva tiempo denunciando el deterioro del servicio ante la Xunta, que es la administración con competencias en el Transporte Metropolitano de Galicia.

En la contestación remitida desde la Alcaldía de Sada, se admite explícitamente la existencia “dunha sensación de agravio comparativo” hacia la ciudadanía sadense, derivada de soluciones operativas que “priorizan determinados tramos do percorrido” mientras otros soportan “maiores tempos de espera, máis saturación e menos alternativas”, como ocurrió el sábado en la salida del B8.

Los responsables municipales aseguran que en las distintas comisiones de seguimiento convocadas por la Xunta trasladaron a la Dirección Xeral de Mobilidade la necesidad de recuperar “as frecuencias previas á reorganización do servizo no verán de 2024”, de reforzar las líneas B6 y B8 en horas punta y “a mellora das conexións das parroquias”, así como la reducción de los tiempos entre Sada e A Coruña. De la misma manera, reivindican que se eliminen los transbordos, que consideran ineficaces y “unha mellor información”, algo que también exigen desde Betanzos.

En cualquier caso, independientemente de casos concretos, para los vecinos la situación resulta especialmente grave en un contexto en el que cientos de ciudadanos dependen diariamente del transporte público para acudir a un empleo, a estudiar o al médico, y advierten que “mentres se fala de mobilidade sostible e redución do uso do coche privado, a realidade é a dun sistema que penaliza precisamente a quen máis necesita o autobús”, resumen desde Sada.