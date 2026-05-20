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Sada

Vecinos de La Obra denuncia un retraso de casi medio año en el abono de subvenciones municipales

Redacción
20/05/2026 10:55
El pleno de este viernes en Sada
Pleno de Sada
Archivo El Ideal Gallego
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La Asociación de Vecinos de la Calle de la Obra denuncia el "asfixiante retraso" que sufren las asociaciones culturales del municipio en el cobro de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Sada

Desde el colectivo vecinal exigen a Cultura "la misma celeridad, eficacia y entusiasmo que el departamento demuestra a la hora de contratar y anunciar las fiestas de este año para resolver el pago de unas ayudas que son vitales para el tejido asociativo de Sada".

La asociación alerta de que acumulan casi medio año de retraso en el cobro, lo que "contrasta radicalmente con la gestión del ejercicio anterior, cuando en el mes de febrero el Ayuntamiento ya había liquidado el pago de estas subvenciones".

Para Vecinos de la Obra, este retraso "no es un hecho aislado, sino un problema recurrente que la oposición traslada de forma sistemática al pleno municipal", pero sus interpelaciones "solo sirven para que el concejal de Cultura ofrezca una disculpa tras otra, sin aportar soluciones reales ni plazos concretos y ni tan siquiera una disculpa, algo que demuestra la falta de empatía y el desconocimiento del funcionamiento del tejido cultural de Sada"

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"Ya es conocido que la impuntualidad del Ayuntamiento de Sada en este asunto es, por lo general, endémico", pero es "intolerable que para lo que interesa sí haya rapidez, y para apoyar el día a día de los vecinos solo haya largas", lamentan desde la asociación de La Obra.

Así, insisten en que solo reclaman "el mismo trato y la misma eficiencia con la que se gestionan los festejos del pueblo" e instan al Gobierno local "a desbloquear de inmediato los fondos comprometidos para evitar que la parálisis administrativa termine por ahogar las actividades culturales y vecinales que dan vida a Sada durante todo el año"

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