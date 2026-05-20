Un salvavidas para la memoria del mar: así es la campaña de mecenazgo de Os Patexeiros

Imagen de la exposición de embarcaciones realizada en el encuentro de 2025 Archivo El Ideal Gallego

La Asociación Cultural Mariñeira Os Patexeiros impulsa una campaña de micromecenazgo para dar el impulso definitivo a la creación de su ecomuseo, un espacio vivo dedicado a la navegación tradicional y a los oficios del mar, en Sada. El colectivo, volcado desde hace casi dos decenios en la recuperación de la cultura marinera tradicional, trata de encontrar un ‘salvavidas’ para empezar a desarrollar el Ecomuseo a Flote de Sada, que aspira a convertirse en un referente cultural y social del Golfo Ártabro.

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La iniciativa nació con una intención clara: evitar la desaparición de una herencia centenaria vinculada a la navegación tradicional, la pesca artesanal y los oficios, especialmente la carpintería de ribera, ahora en riesgo de extinción, y dar a conocer sus valores entre la ciudadanía, especialmente la del entorno de A Coruña. Pero para poder avanzar, la Asociación Os Patexeiros necesita reunir 10.840 euros, correspondientes a la fianza exigida por Portos de Galicia.

La iniciativa comprende un espacio expositivo en tierra y una infraestructura flotante destinada a la conservación y exhibición de embarcaciones tradicionales, ambas en el Puerto de Sada. La entidad ha conseguido la concesión de 300 metros cuadrados de suelo y otros 700 de agua por parte de Portos de Galicia.

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Sin embargo, para abonar la cantidad marcada han recurrido a una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma goteo.org, apelando a la implicación ciudadana para sacar adelante una idea colectiva:

“Cada achega, grande ou pequena, representa unha forma de manter vivo un patrimonio que pertence a toda a sociedade”, indican desde la entidad, cuyos reponsables insisten en que “colaborar con este proxecto non significa só facer unha doazón”, sino también “contribuír a que o mar siga contando a nosa historia, a que os oficios tradicionais non desaparezan e a que as futuras xeracións poidan entender de onde vimos”, apuntan desde Os Patexeiros de Sada.

Además, el ecomuseo no será únicamente un espacio de exposición, sino también “un aula abierta al mar”, preparada para acoger cursos didácticos, actividades medioambientales, navegación divulgativa y talleres de oficios artesanales, que se completarán con la exhibición de las 15 embarcaciones tradicionales de distinta tipología que conservan tanto el colectivo como algunos de los socios de Os Patexeiros.