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Sada

Muere un motorista en Sada tras chocar contra una furgoneta

El accidente se produjo en Samoedo

Esther Durán
16/05/2026 13:34
Emergencias 112
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Un motorista falleció este sábado en Sada tras chocar la moto que conducía contra una furgoneta. Según informa el 112-Galicia, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida. 

Fue un familiar del conductor de la furgoneta el que alertó del accidente al 112 cuando pasaban diez minutos de las doce de la mañana. Según esta persona, la víctima mortal, de 41 años, estaba accesible, explican desde el servicio de emergencias. 

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El accidente tuvo lugar en la carretera DP-0812, en el kilómetro 1, a la altura del lugar de Samoedo

Hasta el lugar se trasladaron, además, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Sada, Bomberos de Betanzos y personal de mantenimiento de la carretera. 

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