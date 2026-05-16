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Sada

Arden unas instalaciones en Sada

El lugar era utilizado por empleados de Josmaga que practicaban la equitación

Redacción
16/05/2026 12:08
Caballos Sada incendio
Instalaciones incendiadas en Sada
German Barreiros
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Durante la noche de ayer ardió una especie de club social para empleados de Josmaga, una empresa especializada en la celebración de bodas y otros eventos. La finca se encuentra en Sada, en la calle Souto, 60,

El incendio se produjo durante la noche y causó graves daños en la estructura. Sin embargo, no se ha notificado ningún herido. Tampoco ningún caballo, dado que el lugar se utilizaba para practicar la hípica

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