Sada
Arden unas instalaciones en Sada
El lugar era utilizado por empleados de Josmaga que practicaban la equitación
Durante la noche de ayer ardió una especie de club social para empleados de Josmaga, una empresa especializada en la celebración de bodas y otros eventos. La finca se encuentra en Sada, en la calle Souto, 60,
El incendio se produjo durante la noche y causó graves daños en la estructura. Sin embargo, no se ha notificado ningún herido. Tampoco ningún caballo, dado que el lugar se utilizaba para practicar la hípica