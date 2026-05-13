Inician la demolición de la nave de Trison que ardió en Espíritu Santo

La empresa encargada del derribo ya desmontó la fachada principal de la nave incendiada Carlota Blanco

Un mes, día arriba, día abajo. Es el tiempo transcurrido entre la madrugada del 9 de abril, en la que un voraz incendio destruyó las instalaciones destinadas a talleres de reparación de equipos del grupo Trison, en el polígono industrial de Espíritu Santo, y el inicio esta semana de la demolición de la estructura dañada por parte de una empresa de derribos contratada por la junta directiva de la multinacional tecnológica.

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Los trabajos, sin embargo, no afectan a todo el inmueble. Se centran en las zonas más afectadas por el fuego ya que se mantiene una de las fachadas longitudinales de la nave. La misma por la que accedieron al interior los agentes de los parques de bomberos de Arteixo, Betanzos y A Coruña la noche del suceso para tratar de sofocar las llamas.

Impacto del fuego

Cabe recordar que el incendio calcinó aproximadamente una tercera parte de los almacenes, afectando a pantallas, paneles LED y multitud de componentes eléctricos.

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A pesar de la espectacularidad del fuego, que provocó el colapso de la cubierta, no se registraron daños personales ya que nadie se encontraba en el interior de la nave. A pesar de la destrucción, la empresa logró mantener la continuidad operativa gracias a que sus servidores no se encontraban en la zona afectada y a la capacidad de teletrabajo de la plantilla.

Datos empresariales

Trison esta especializada en la instalación de sistemas audiovisuales como pantallas, sonido y tecnología interactiva. Esta compañía trabaja con sectores tan variados como el de la moda, comercio al por menor, lujo, banca, centros comerciales y deportes, entre otros. Tiene presencia en más de 100 países y acomete cerca de 6.000 proyectos al año. Su accionista mayoritario es el fondo de inversión luxemburgués L-Gam.

Para hacerse una idea del trabajo que lleva a cabo esta empresa, participó en iniciativas como la reforma del estadio Santiago Bernabéu en Madrid y se ha encargado del despliegue de un recorrido digital en los concesionarios de Toyota.

El principal cliente de Trison es Inditex, que supone menos de un tercio de su facturación total. Trabaja para todas las marcas del grupo y también ha acometido actuaciones en su sede central del polígono de Sabón. 