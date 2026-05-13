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Sada

Alerta en el centro de Sada por el incendio en la cocina de un piso

Noelia Díaz
Noelia Díaz
13/05/2026 16:51
Bomberos en un operativo en Sada
CEDIDA
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Un incendio en una vivienda del centro urbano de Sada alertó este miércoles a los vecinos, que llamaron al 112 Galicia para indicar que salía humo de un edificio en la plaza de la Iglesia Nueva, en concreto el número 12, encima de la farmacia.

Según apuntó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, las llamas se originaron en una sartén al fuego y acabaron en la campana extractora, calcinando por completo la cocina del inmueble. La central de emergencias dio aviso a los Bomberos de Betanzos, Guardia Civil y Protección Civil de Sada.

La persona ocupante de la vivienda fue la encargada de sofocar el incendio, por lo que los Bomberos y demás efectivos ventilaron la zona y realizaron las comprobaciones de seguridad pertinentes.

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