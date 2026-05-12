Vecinos de Meirás alertan de vertidos y actos vandálicos en el Punto Limpio de Sada

Los vertidos se han convertido en algo habitual en el entorno de las instalaciones, en Meirás Cedidas

Vecinos de San Martiño de Meirás advierten de numerosos incidentes vinculados al Punto Limpio de Sada. Según los residentes, en ocasiones, la valla de acceso aparece abierta sin que nadie esté en el interior para atender las instalaciones –incluso de noche, cuando tienen que estar cerradas– y otras veces, aún estando en servicio, algunos ciudadanos y empresas depositan sus residuos en el exterior, por lo que son cada vez más los vertederos incontrolados en este entorno, en las inmediaciones de la Vía Ártabra.

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Desde el Consorcio As Mariñas, como entidad titular de los distintos centros, tanto del Punto Limpio de Sada como de los emplazados en otros municipios del territorio, reconocen que en este es donde se están registrando más incidencias: “Existe mucho vandalismo en el Punto Limpio de Sada”.

Según sus responsables, no es aislado que empresas o ciudadanos “depositen residuos fuera de hora forzando la puerta”, por lo que sí tienen conocimiento de sucesos como los que denuncian los vecinos de Meirás.

Los residentes aseguran que, en ocasiones, el acceso aparece abierto por las noches

Hace apenas unas semanas, el Ayuntamiento de Sada también advirtió del incremento de los vertidos irregulares en el municipio y de las consecuencias de estas acciones en el medio ambiente, además de señalar que son actitudes irresponsables e incívicas, más aún cuando se dispone de un servicio de recogida de enseres del que se encarga el Consorcio As Mariñas. Así, en abril denunciaron “verteduras incontroladas en distintos núcleos” incidiendo entonces en que “trátase de depósitos de residuos, moitos deles en zonas illadas ou de pouco tránsito, que supoñen un grave prexuízo para o medio ambiente, ademais de deteriorar a imaxe e o estado do noso entorno”, en el corazón de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

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Este tipo de conductas son sancionables y por eso se iniciaron las investigaciones oportunas, si bien los responsables municipales reconocen “a dificultade de dar cos causantes dos mesmos”, por lo que solicitaron la colaboración de los vecinos para tratar de encontrar a los responsables de los vertidos y, en caso de observar algún depósito irregular, instan a trasladar la situación al Ayuntamiento de Sada “para poder actuar con rapidez e adoptar as medidas oportunas”, indicaron desde el Gobierno de Benito Portela.

En cualquier caso, cabe recordar que tanto ciudadanos como empresas “teñen a obriga legal de xestionar adecuadamente os residuos xerados” y, para poder hacerlo, “dispoñen dun servizo do Consorcio As Mariñas para a recollida de enseres domésticos”, que pueden depositarse en los contenedores más próximos a su vivienda de residencia los miércoles a última hora de la tarde, previa comunicación en el teléfono 981 795 524.