Sada reclama la reactivación de la comisión que definirá el futuro del pazo de Meirás

Panorámica del pazo de Meirás Pazo de Meirás ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El alcalde de Sada, Benito Portela, remitió un escrito a las distintas administraciones implicadas en el proceso de recuperación del pazo de Meirás solicitando la convocatoria, a la mayor brevedad posible, de la denominada Comisión de coordinación relativa á xestión e usos do pazo de Meirás, constituida no ano 2021. La misiva fue enviada al Gobierno central, en concreto al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a la Xunta, a la Diputación y al Concello de A Coruña.

"Resulta imprescindible avanzar na definición compartida do futuro do pazo, dos seus usos e do seu modelo de xestión, defendendo que este proceso debe asentarse nos principios de memoria democrática, participación institucional e vinculación co territorio", indica el regidor en el comunicado.

El Gobierno local considera especialmente relevante que el propio Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez indicase, en una respuesta parlamentaria al BNG, que sería precisamente esta comisión la encargada de decidir sobre cuestiones relativas al destino definitivo del inmueble, su modelo de gestión o la posible cesión a la Xunta.

Trabajos institucionales

El Ayuntamiento sadense considera necesario proceder a la convocatoria, a la mayor brevedad posible, de la comisión coordinadora, con el objetivo de retomar los trabajos institucionales relativos al futuro del pazo de Meirás y abordar, si así se considera oportuno, la actualización del protocolo o instrumento de colaboración existente para adaptarlo al nuevo escenario jurídico derivado de la firmeza de la sentencia sobre su titularidad, así como la activación de la comisión técnica de asesoramiento.

"Desde o Concello de Sada entendemos que o futuro do pazo debe construírse desde a cooperación institucional, a pluralidade e o consenso, evitando dinámicas alleas ao espírito de colaboración interadministrativa que fixo posible a recuperación deste ben para o patrimonio público. Resulta fundamental garantir a presenza activa das administracións directamente implicadas, así como favorecer e activar instrumentos de participación e diálogo coa sociedade galega e, moi en especial, co movemento memorialista e as súas asociacións e entidades representativas", añade.

El Gobierno local, finalmente, reitera su disposición a continuar trabajando de manera coordinada con el resto de instituciones para avanzar en un modelo de gestión que convierta el pazo de Meirás en un espacio al servicio de la memoria democrática, del interés público y de la ciudadanía.