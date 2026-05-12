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Sada

Buscan a una vecina de Sada desaparecida desde la mañana del lunes 

La mujer tiene 50 años y mide 165 centímetros

Fran Moar
Fran Moar
12/05/2026 11:59
Imagen reciente de Irene María Mosquera
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CEDIDA
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El Ayuntamiento de Sada informa de la desaparición desde la mañana del lunes, día 11, de Irene María Mosquera. La mujer tiene 50 años, mide 165 centímetros de altura y calza un 38.

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Según fuentes municipales, cuando fue vista por última vez llevaba gafas de pasta negras y blancas, un 'piercing' en el lazo izquierdo de la nariz y otro en el labio, así como mechones amarillos en el flequillo del pelo. Su piel es blanca; el cabello, negro, los ojos, castaños y tiene acento gallego.

Cualquier persona que pueda facilitar alguna pista sobre su paradero se puede contactar en los siguientes números de teléfono: Policía Local, 629 572 289; Guardia Civil, 981 620 766, y Emerxencias, 112 ó 062

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