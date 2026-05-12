Buscan a una vecina de Sada desaparecida desde la mañana del lunes 

Imagen reciente de Irene María Mosquera CEDIDA

El Ayuntamiento de Sada informa de la desaparición desde la mañana del lunes, día 11, de Irene María Mosquera. La mujer tiene 50 años, mide 165 centímetros de altura y calza un 38.

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Según fuentes municipales, cuando fue vista por última vez llevaba gafas de pasta negras y blancas, un 'piercing' en el lazo izquierdo de la nariz y otro en el labio, así como mechones amarillos en el flequillo del pelo. Su piel es blanca; el cabello, negro, los ojos, castaños y tiene acento gallego.

Cualquier persona que pueda facilitar alguna pista sobre su paradero se puede contactar en los siguientes números de teléfono: Policía Local, 629 572 289; Guardia Civil, 981 620 766, y Emerxencias, 112 ó 062