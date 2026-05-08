Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Sada aprueba su presupuesto para 2026, que asciende a 17 millones

Redacción
08/05/2026 12:52
El pleno de este viernes en Sada
El pleno de este viernes en Sada
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
620 X 50 LICEO LAPAZ

La corporación municipal de Sada aprobó en el pleno extraordinario de este viernes el presupuesto para el ejercicio 2026, que asciende a casi 17 millones y que obtuvo luz verde del Gobierno local y la abstención del BNG y el Partido Popular.

"O executivo municipal quere agradecer publicamente a posición adoptada por ambas formacións, destacando a responsabilidade e a comprensión demostrada ao entender que Sada precisa contar cun orzamento para seguir avanzando e garantir o funcionamento e a mellora dos servizos públicos", manifestó el Ejecutivo de Benito Portela que, más concretamente, da las gracias al PP por su disposición al diálogo las últimas semanas. 

El Ayuntamiento sadense apunta que el documento presupuestario permitirá "continuar impulsando investimentos estratéxicos para o municipio, con partidas que suman 2’5 millóns de euros, reforzar os servizos municipais e dar resposta ás necesidades derivadas do crecemento poboacional e da actividade diaria do concello, con máis de 3 millóns de euros en Benestar Social".

“O máis importante é que Sada conta xa cun orzamento aprobado. Máis alá das diferenzas políticas, cremos que hoxe se entendeu que ter unhas contas en vigor é mellor para o municipio que permanecer nun escenario de bloqueo e provisionalidade”, concluye Benito Portela.

Sada contrata in extremis sendas estructuras para celebrar el Touliña Pop sin riesgo de mojarse

Más información
sada delicias arenal

Sada inicia la adecuación de sus dos arenales urbanos de cara al verano

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Presentación del Festival Noroeste 2026

Dorian, Sés, Ruxe Ruxe o Echo & The Bunnymen, primer avance del Festival Noroeste
Óscar Ulla
Blue Banana en Marineda City

Marineda City abre nuevas tiendas: Brownie, Blue Banana, Columbia, New Era, Miramira y Swarovski
Redacción
El pleno de este viernes en Sada

Sada aprueba su presupuesto para 2026, que asciende a 17 millones
Redacción
Las nuevas farolas de los Cantones

La sorprendente historia de las farolas retiradas en Los Cantones: parecían antiguas, pero solo eran vintage
Noela Rey Méndez