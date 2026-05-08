Sada aprueba su presupuesto para 2026, que asciende a 17 millones
La corporación municipal de Sada aprobó en el pleno extraordinario de este viernes el presupuesto para el ejercicio 2026, que asciende a casi 17 millones y que obtuvo luz verde del Gobierno local y la abstención del BNG y el Partido Popular.
"O executivo municipal quere agradecer publicamente a posición adoptada por ambas formacións, destacando a responsabilidade e a comprensión demostrada ao entender que Sada precisa contar cun orzamento para seguir avanzando e garantir o funcionamento e a mellora dos servizos públicos", manifestó el Ejecutivo de Benito Portela que, más concretamente, da las gracias al PP por su disposición al diálogo las últimas semanas.
El Ayuntamiento sadense apunta que el documento presupuestario permitirá "continuar impulsando investimentos estratéxicos para o municipio, con partidas que suman 2’5 millóns de euros, reforzar os servizos municipais e dar resposta ás necesidades derivadas do crecemento poboacional e da actividade diaria do concello, con máis de 3 millóns de euros en Benestar Social".
“O máis importante é que Sada conta xa cun orzamento aprobado. Máis alá das diferenzas políticas, cremos que hoxe se entendeu que ter unhas contas en vigor é mellor para o municipio que permanecer nun escenario de bloqueo e provisionalidade”, concluye Benito Portela.