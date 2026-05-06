Sada contrata in extremis sendas estructuras para celebrar el Touliña Pop sin riesgo de mojarse
El Ayuntamiento de Sada acaba de confirmar que, a pesar de la meteorología adversa anunciada para este fin de semana, el Touliña Pop se celebrará según lo indicado, pues la institución municipal "está a está a traballar na contratación de dúas estruturas que cubran os escenarios de rúa que garanticen que tanto os equipos de son como os artistas estarán secos e seguros antes, durante e despois dos concertos" y "as tres bandas contratadas están desexosas de vir a tocar no Touliña Pop chova ou trone", indican desde el Gobierno de Portela.
Además, "as últimas predicións meteorolóxicas semellan ser algo máis favorables que nas xornadas precedentes", aunque se recomienda a los asistentes "traer roupa de abrigo ou paraugas de man, que co tempo primaveral nunca se sabe", indican desde Sada. "Cun chisco de sorte, non teremos que abrilos e unicamente empregaremos as mans para brindar" en el marco de este célebre Touliña Pop.