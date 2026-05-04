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Sada

Sada inicia la adecuación de sus dos arenales urbanos de cara al verano

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
04/05/2026 11:03
sada delicias arenal
Movimiento de arena en As Delicias de Sada
Cedida
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Como otros municipios del entorno, el sadense ha iniciado la semana adecuando sus arenales de cara a los meses de verano y el departamento de Obras e Servizos e Medio Ambiente "vén de iniciar os traballos de mellora nos areais urbanos de Sada Nova e As Delicias"

"Co paso do tempo, e debido ao efecto das mareas e do vento, algunhas zonas destes areais foron gañando area en detrimento doutras", explican desde el Ayuntamiento de Sada.

Con los movimientos de arena que se están realizando se persigue "a homoxeneización dos espazos" para asegurar unas condiciones de uso más adecuadas, un entorno limpio y agradable en ambas playas, en el centro de Sada.

Además, una vez acabadas estas tareas, se acometerán actuaciones en O Curruncho, en concreto, "os traballos de reparación na escollera e escaleiras situadas no extremo da zona verde", donde la acción de os temporales costeros del invierno, unido a las mareas, "provocaron a erosión da base sobre a que se asentaba a estrutura, retirando o soporte de area e deixando a zona sen apoio", detallan dede Obras e Servicios.

La intervención en curso requiere actuar en un ámbito especialmente expuesto al mar y con dinámica litoral activa por lo que se realizarán "os traballos oportunos que garantan a súa estabilidade a longo prazo", insiste el Gobierno de Sada.

Asimismo, tras completar su mantenimiento, Deportes instalará un año más las porterías de O Curruncho, que los usuarios de este arenal utilizan a diario para la práctica deportiva.

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