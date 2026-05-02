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Sada

Sadanza triunfa en el certamen internacional Vigo Porté y seduce a los espectadores con ‘Enamorá’

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
02/05/2026 19:54
Estudio Sadanza
Imagen de archivo de uno de los espectáculos de Sadanza
Archivo El Ideal Gallego
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Sadanza ha sido una de las triunfadoras del Trofeo de Baile Internacional Vigo Xacobeo, celebrado en el marco del XIV Vigo Porté. Con la escuela sadense, en Infantil –intervienen niños y niñas de 12 a 15 años de edad– se impusieron un centro de Coimbra (Portugal) y otro de Vilassar de Mar (Barcelona). Bailarines de Bideford (Reino Unido) y de Palma de Mallorca (Islas Baleares) completaron la relación de destacados en esta categoría del certamen internacional Vigo Porté de Disciplinas de Baile 2026, que se desarrolla durante varios días en el auditorio Mar de Vigo. 

Los espectadores de Vigo Porté también pudieron votar por sus coreografías favoritas y, también en este apartado, triunfó Sadanza, que venció en las votaciones realizadas allí mismo por su espectáculo ‘Enamorá’, mientras que el voto telemático apostó por ‘Bulería’, de la Escuela LDanza de Vigo. 

Este domingo, día 3 de mayo, por la mañana, se desarrollará la competición de la categoría Absoluta y por la tarde, a partir de las 18.00 horas, la Gran Final Vigo Porté 2026 que seleccionará las mejores coreografías y, de entre más de cuatrocientos participantes, se escogerá el Premio VP26.

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