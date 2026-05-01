Portela sopesa someterse a una cuestión de confianza en Sada

Benito Portela, alcalde de Sada JAVIER ALBORÉS

El Gobierno de Sada cuestionó la decisión del PP, Unidos por Sada, la edil del PSOE y el no adscrito de “deixar sobre a mesa” el Presupuesto 2026.

Los responsables municipales, que acusan a la oposición de impedir su votación “adiando sen garantías unha decisión clave para o funcionamento da institución”, elevarán las cuentas nuevamente a pleno porque “Sada non pode permitirse quedar atrapada nunha incerteza permanente” y no descartan “vincular o documento a unha cuestión de confianza se as contas son finalmente rexeitadas” por la corporación, dada la importancia del documento para Sada.

Sin embargo, desde el Partido Popular insisten en que este aplazamiento es “una oportunidad” para “avanzar en la mejora de las líneas de subvenciones”, una de las solicitudes de los conservadores durante la negociación, porque “nuestro compromiso es con los vecinos”, afirmó Esperanza Arias.

Para Sadamaioría, impedir la votación “non resolve nada, senón que prolonga artificialmente a incerteza”, más aún cuando se recogieron las demandas de todos y cuando el contenido del documento “non foi obxecto de cuestionamento durante o debate y, en este caso, se mostraron especialmente críticos con el PP que, en su opinión, “está a escudarse en argumentos de mal pagador para evitar pronunciarse sobre unhas contas que incorporan parte das medidas” que propusieron los de Arias.

“A propia voceira afirmou que “o 95%” das súas propostas estaban” y “non se entende deixalo sobre a mesa nestas circunstancias”, añadieron desde el Gobierno de Sada.