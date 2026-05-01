Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Portela sopesa someterse a una cuestión de confianza en Sada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
01/05/2026 18:06
Benito Portela, alcalde de Sada
Benito Portela, alcalde de Sada
JAVIER ALBORÉS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Gobierno de Sada cuestionó la decisión del PP, Unidos por Sada, la edil del PSOE y el no adscrito de “deixar sobre a mesa” el Presupuesto 2026

Los responsables municipales, que acusan a la oposición de impedir su votación “adiando sen garantías unha decisión clave para o funcionamento da institución”, elevarán las cuentas nuevamente a pleno porque “Sada non pode permitirse quedar atrapada nunha incerteza permanente” y no descartan “vincular o documento a unha cuestión de confianza se as contas son finalmente rexeitadas” por la corporación, dada la importancia del documento para Sada. 

Sin embargo, desde el Partido Popular insisten en que este aplazamiento es “una oportunidad” para “avanzar en la mejora de las líneas de subvenciones”, una de las solicitudes de los conservadores durante la negociación, porque “nuestro compromiso es con los vecinos”, afirmó Esperanza Arias. 

Para Sadamaioría, impedir la votación “non resolve nada, senón que prolonga artificialmente a incerteza”, más aún cuando se recogieron las demandas de todos y cuando el contenido del documento “non foi obxecto de cuestionamento durante o debate y, en este caso, se mostraron especialmente críticos con el PP que, en su opinión, “está a escudarse en argumentos de mal pagador para evitar pronunciarse sobre unhas contas que incorporan parte das medidas” que propusieron los de Arias. 

“A propia voceira afirmou que “o 95%” das súas propostas estaban” y “non se entende deixalo sobre a mesa nestas circunstancias”, añadieron desde el Gobierno de Sada.

Benito Portela, alcalde de Sada

Sada lleva al pleno un presupuesto de casi 17 millones para este 2026

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Los activistas de la Flotilla Global Sumud en territorio griego

El Gobierno exige a Israel liberar al español Saif Abukeshek, miembro de la flotilla
EFE
Benito Portela, alcalde de Sada

Portela sopesa someterse a una cuestión de confianza en Sada
Lucía Tenreiro
18 marzo 2026 Gente en las playas con la llegada del buen tiempo

La Xunta abre el 7 de mayo la solicitud de plaza en el programa Vacaciones en Familia
Europa Press
El ideal gallego

Los PAC gallegos estrenan nuevo horario este sábado: abrirán las 24 horas con refuerzos voluntarios
Europa Press